Trời xanh an bài: Đúng 2 ngày đầu tuần (18/9 - 19/9), 3 con giáp phúc lộc vô biên, giàu có đổi đời, không phú quý cũng an yên, tiền tài sung túc

Tâm linh - Tử vi 16/09/2023 08:22

Tử vi nói rằng, những con giáp này có phúc lộc vô biên trong 2 ngày đầu tuần. Họ không chỉ nhận nhiều may mắn trời ban mà còn có thể mang tài lộc đến với những người xung quanh.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là một trong những may mắn trong 12 con giáp trong 2 ngày đầu tuần. Bản mệnh hưởng tài lộc dồi dào. Dù trong hoàn cảnh nào họ cũng có quý nhân phù trợ. Tuổi Hợi được coi là biểu tượng của sự may mắn, mang đến ấm no cho gia đình.

Con giáp này có tính cách hiền lành, tốt bụng, sống dĩ hòa vi quý, hay làm việc thiện nên nhận được nhiều phúc báo. Người tuổi Hợi có phúc khí mạnh mẽ. Bản mệnh có thể mang đến phú quý, giàu sang, thịnh vượng cho mọi người xung quanh. Sau tuổi trung niên, người tuổi Hợi không chỉ phát đạt mà còn mang nguồn tài lộc dồi dào cho cả nhà, giúp gia đạo ngày một hưng thịnh.

Trời xanh an bài: Đúng 2 ngày đầu tuần (18/9 - 19/9), 3 con giáp phúc lộc vô biên, giàu có đổi đời, không phú quý cũng an yên, tiền tài sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là người có vượng khí tốt trong 2 ngày đầu tuần. Con giáp này gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Họ luôn nhận được nhiều cơ hội để kiếm tiền, chẳng mấy chốc mà ăn nên làm gia. Có người tuổi Tuất trong nhà, gia đình càng thêm may mắn, tài khí lưu thông, đại họa tiểu họa không thể vào cửa.

Ở bất cứ thời điểm nào, tuổi Tuất cũng có thể đem lại may mắn cho gia đình, mời gọi tài lộc đến nhà. Gia đình sẽ càng may mắn hơn nếu có 3 thành viên cùng thuộc tuổi Tuất, tượng trưng cho "tam phúc liên tục", vợ chồng phú quý, con cái kháu khỉnh, ngoan ngoãn.

Trời xanh an bài: Đúng 2 ngày đầu tuần (18/9 - 19/9), 3 con giáp phúc lộc vô biên, giàu có đổi đời, không phú quý cũng an yên, tiền tài sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có đầu óc thông minh, nhanh nhạy, dễ thay đổi cho phù hợp với thời cuộc. Con giáp này có đường con cái vượng. Sau khi lập gia đình thì con cái đông đủ, gặp nhiều may mắn. Trên con đường sự nghiệp, tuổi Thân dùng tài trí của mình cộng với mối quan hệ rộng để phát triển nhanh, mạnh, đạt nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ.

Trong 2 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Thân có thể mang lại nhiều vận may, tiền tài đến với người thân, bạn bè xung quanh. Bản mệnh có thể truyền lại trí thông minh này cho con cái. Đứa trẻ sinh ra trong gia đình có người tuổi Thân thường có triển vọng phát triển tốt, tương lai xán lạn. Chỉ cần trong nhà có một người tuổi Thân, ba đời có thể hưởng phước lành.

Trời xanh an bài: Đúng 2 ngày đầu tuần (18/9 - 19/9), 3 con giáp phúc lộc vô biên, giàu có đổi đời, không phú quý cũng an yên, tiền tài sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp giỏi kiếm tiền trúng thời vận vàng, thu tiền tỷ liền tay, phát tài tăng lộc, muốn nghèo cũng khó

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp giỏi kiếm tiền trúng thời vận vàng, thu tiền tỷ liền tay, phát tài tăng lộc, muốn nghèo cũng khó

Tử vi có nói, từ nay đến Tết Trung thu, cánh cửa may mắn sẽ mở ra với 3 con giáp này, tài vận hanh thông, sự nghiệp vượng phát, mùa màng bội thu.

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