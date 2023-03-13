Trời trao phúc khí cho 3 con giáp vào 7h sáng ngày 14/3: Của cải vượng phát, dễ dàng phát tài, sự nghiệp vững chắc, sự nghiệp phất lên, làm đâu thắng đó, tiền tài dư dả

Tâm linh - Tử vi 13/03/2023 17:00

Những con giáp dưới đây nhờ chăm chỉ chịu khó bao nhiêu thì đường quan lộ, tiền tài càng thăng tiến phát tài bấy nhiêu. Từ khung giờ này con con giáp đổi đời,, sở hữu nhà lầu xe hơi chỉ là điều trong tầm tay.

 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ có ý chí kiên cường không ngại khó khăn thử thách. Trong mọi công việc người tuổi Dần đều nỗ lực hết mình, chăm chỉ kiên cường tới cùng. Người tuổi Dần chưa bao giờ ngừng phấn đấu, họ không bỏ cuộc trước những khó khăn thử thách. Vì vậy, khi bước vào tuổi trung nên người tuổi Dần đều rất thành đạt, sở hữu tài sản lớn, khiến những người xung quanh phải kính trọng, ngưỡng mộ.

Trời trao phúc khí cho 3 con giáp vào 7h sáng ngày 14/3: Của cải vượng phát, dễ dàng phát tài, sự nghiệp vững chắc, sự nghiệp phất lên, làm đâu thắng đó, tiền tài dư dả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần cố gắng càng nhiều thì độ thăng hoa càng cao, chỉ cần xác định được mục tiêu ban đầu thì việc tạo dựng tiền đồ sự nghiệp cho riêng mình sẽ trở nên dễ dàng hơn. Từ khung giờ này tuổi Dần liên tục được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, có người phát tài vượt trội, gặt hái được vô số thành công khiến bao người mơ ước.

Tuổi Tý

Có thể nói rằng tuổi Tý là một trong số những con giáp may mắn từ khung giờ này. Người làm công ăn lương có thể tìm được cơ hội thăng tiến nhờ biết biến khó khăn thành thời cơ để bứt tốc mạnh mẽ. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh chủ động và tự tin hơn, biết cách nắm bắt cơ hội, bạn sẽ nhanh chóng đạt được những mục tiêu mà mình đề ra.

Ngoài ra, bạn cũng có thể cải thiện thu nhập nhờ các công việc tay trái. Chính sự năng nổ, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ sẽ giúp bạn không phải rơi vào tình trạng băn khoăn, tính toán quá nhiều trước khi mua một món đồ.

Trời trao phúc khí cho 3 con giáp vào 7h sáng ngày 14/3: Của cải vượng phát, dễ dàng phát tài, sự nghiệp vững chắc, sự nghiệp phất lên, làm đâu thắng đó, tiền tài dư dả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, nếu đã có đối tượng thầm mến, nhân đà này, bạn có thể chủ động bày tỏ tình cảm với đối phương hoặc thể hiện tình cảm chân thành để khiến người ấy có ấn tượng tốt về mình.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tính tình thâm trầm, nói ít, làm nhiều. Con giáp này là người khá cẩn trọng và luôn lên kế hoạch kỹ càng trước khi làm bất cứ việc gì. Cúng bởi vậy mà họ ít mắc sai sót trong công việc.

Trời trao phúc khí cho 3 con giáp vào 7h sáng ngày 14/3: Của cải vượng phát, dễ dàng phát tài, sự nghiệp vững chắc, sự nghiệp phất lên, làm đâu thắng đó, tiền tài dư dả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dậu luôn tìm kiếm cơ hội, luôn biết cách phát huy thế mạnh và hạn chế điểm yếu của bản thân. Thời gian gần đây, công việc của con giáp này gặp ít nhiều trục trặc. Tuy nhiên, người tuổi Dậu chớ nên thấy vậy mà nản lòng nhụt chí. Hãy nỗ lực nhiều hơn để đạt được thành tựu như mong đợi.

Từ khung giờ này, con giáp tuổi Dậu có tài vận dồi dào, tiền vào như nước. Con giáp này được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó. Người làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, có thể thương lượng về lương, thưởng với cấp trên. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng gặp nhiều may mắn, chốt được nhiều đơn hàng, thu về nhiều của cải.

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Trưa mai ngày 14/3, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa: Ngồi không hưởng tiền tỷ, phát tài phát lộc, gặt hái thành công mỹ mãn vẹn toàn, an nhàn hưởng thụ

Trưa mai ngày 14/3, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa: Ngồi không hưởng tiền tỷ, phát tài phát lộc, gặt hái thành công mỹ mãn vẹn toàn, an nhàn hưởng thụ

Tử vi học có nói, trong khung giờ này có 3 con giáp sẽ nhận được tin tốt lành, công việc và tài vận được cải thiện đáng kể, được thần tài và quý nhân chiếu cố, cuộc sống có nhiều thay đổi tích cực.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 14/3 tu vi tu vi ngay 14/3

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 5 giờ 57 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 6 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 6 giờ 18 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 6 giờ 23 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều