Trời trao phúc khí, 3 con giáp cá chép hóa rồng trong ngày 10/9: Làm đâu thắng đó, ví cứ vơi là lại đầy nhanh chóng, phú quý ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 07/09/2023 14:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây bùng nổ tài lộc trong ngày 10/9, đếm tiền chóng hết cả mặt.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh hiền lành, nhân hậu, được nhiều người yêu mến. Trong ngày 10/9, họ sẽ đón nhận những tin vui về tình duyên và tiền bạc. Về chuyện tình cảm, những người đã có đối tượng sẽ đi đến giai đoạn chín muồi, có thể tính tới chuyện cưới xin. Đối với phụ nữ, đây là người mà họ có thể yên tâm nương tựa, vừa có kinh tế vững chắc lại luôn sẵn lòng yêu thương che chở, giúp bạn có một cuộc sống sung túc, thoải mái.

Sự nghiệp của người tuổi Mão đến giai đoạn này sẽ có chuyển biến tích cực nhờ sự quan tâm giúp đó của quý nhân. Đây là lúc họ báo đáp ân tình của bạn. Thời điểm này, tuổi Mão sẽ không phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc.

Trời trao phúc khí, 3 con giáp cá chép hóa rồng trong ngày 10/9: Làm đâu thắng đó, ví cứ vơi là lại đầy nhanh chóng, phú quý ngập tràn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi trong ngày 10/9 sắp tới cho thấy Ngọ sẽ thăng quan tiến chức ầm ầm, càng nỗ lực càng gặt hái thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra.

Với tinh thần lạc quan, con giáp trở nên hào hứng và nhiệt tình, giao tiếp nhiều hơn, đôi lúc còn biết pha một chút đùa trong câu chuyện với mọi người. Ngoài ra bản mệnh có khả năng sẽ trúng thưởng hoặc tìm thấy cơ hội để kiếm tiền trong ngày người làm kinh doanh nên nhạy bén nắm bắt cơ hội.

Đặc biệt, nếu đang ấp ủ kế hoạch thử sức ở lĩnh vực mới hay thay đổi môi trường làm việc thì bước sang thời điểm này chính là thời cơ để con giáp giàu sang này bứt phá. Dám chắc, trong thời gian này Ngọ không thành rồng cùng thành phượng, thăng hoa viên mãn.

Không những thế, túi tài của con giáp này sẽ luôn được bảo vệ nguyên vẹn, không sứt mẻ. Dự kiến trong ngày 10/9, cuộc sống của tuổi Ngọ sẽ vô cùng dư dả, càng kiếm tiền lại càng có nhiều tiền, đếm hoài không hết.

Nhưng may mắn bất ngờ cũng luôn mang theo cả rủi ro, vì vậy đừng vội vui mừng mà cần hết sức tỉnh táo. Nhờ cát tinh che trở nên mọi việc trong ngày của con giáp này đều thuận lợi, đi đâu làm gì cũng có người giúp đỡ gặp chút khó khăn cũng nhanh chóng được tháo gỡ. Bên cạnh đó những người đi xa hoặc công tác xa nhà sẽ có lợi hơn trong ngày.

Trời trao phúc khí, 3 con giáp cá chép hóa rồng trong ngày 10/9: Làm đâu thắng đó, ví cứ vơi là lại đầy nhanh chóng, phú quý ngập tràn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con giáp tuổi Tý là người thông minh, khéo léo và chăm chỉ. Họ là những con giáp sỉnh để làm việc siêng năng và đối xử với người khác một cách chính trực. 

Ngũ hành tương sinh thuộc thủy, người tuổi Tý có tài lộc hanh thông, trong cuộc sống ít khi lo lắng về tiền bạc.

Trong ngày 10/9, tài vận của người tuổi Tý phi thường tốt, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, những khó khăn trở ngại trước đây đều được giải quyết dễ dàng, tài lộc tăng vọt, thu nhập tăng gấp đôi.

Trời trao phúc khí, 3 con giáp cá chép hóa rồng trong ngày 10/9: Làm đâu thắng đó, ví cứ vơi là lại đầy nhanh chóng, phú quý ngập tràn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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