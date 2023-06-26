Trời thương Phật độ đúng thứ Hai ngày 26/6/2023, 3 con giáp thuận lợi trăm bề, PHÚC LỘC vô biên, tiền tài ngập lối, phú quý ngập tràn

Tử vi hôm nay có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Bạn nhiệt tình giúp đỡ người khác nên cũng được mọi người giúp sức khi gặp phải khó khăn. Hôm nay, mọi việc đều được giải quyết thuận lợi.

Tuy nhiên, Mộc khắc Thổ cho thấy mối quan hệ gia đình của con giáp này lại không được thuận lợi như vậy. Có lẽ bạn cần phải hạ cái tôi của bản thân xuống và lắng nghe ý kiến của mọi người nhiều hơn. Bạn chớ nên thiếu kiên nhẫn với những người thân yêu nhất.

Với người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để bạn ký kết, hợp tác với đối tác và khách hàng. Ký hợp đồng vào hôm nay sẽ khiến đôi bên hợp tác ăn ý, tìm ra những hướng đi đúng đắn để lợi nhuận đổ ào ào vào túi.

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày phương Đông, vào ngày thứ Hai 26/06/2023 này, đường tài lộc của tuổi Mão vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Tuy nhiên bản mệnh đừng có chủ quan mà tiêu xài vô độ vì sau đó lúc hối hận thì cũng đã muộn.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tinh nâng đỡ. Những quyết định của tuổi Mão trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn.

Người độc thân muốn hẹn hò lãng mạn với một nửa của mình thì nên chọn những địa điểm như ở nhà, vừa ấm cúng riêng tư lại an toàn cho cả hai người. Bản thân tuổi Mão không cần thiết phải phô trương mà vẫn có những giây phút lãng mạn, vui vẻ và có được những ký ức khó phai với đối phương.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào thứ Hai 26/06/2023 hôm nay, tuổi Dậu đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Về phương diện tình cảm của tuổi Dậu trong ngày thứ Hai này, ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và nửa kia của mình hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu nhạt phai.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.