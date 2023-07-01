Trời thương Phật độ đúng hôm nay 1/7, 3 con giáp bội thu TRÁI LỘC, công thành danh toại, của nả ngập tràn, phát tài giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 01/07/2023 07:29

3 con giáp có ý chí lớn, làm gì cũng thu được thành quả xứng đáng trong ngày đầu tháng 7.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết tuổi Hợi may mắn được Thực Thần trợ mệnh nên công việc rất lộc lá. Đặc biệt là những bạn làm quán ăn, kinh doanh tự do, làm công chức, càng xởi lởi càng hên. Thành quả sau này nhận được chắc chắn rất đáng ngưỡng mộ nên giờ đừng so đo tính toán thiệt hơn làm gì, đâu phải cây nào cũng ra trái ngọt sớm. 

Trời thương Phật độ đúng hôm nay 1/7, 3 con giáp bội thu TRÁI LỘC, công thành danh toại, của nả ngập tràn, phát tài giàu sụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhờ cục diện ngũ hành Kim sinh Thủy nên Hợi là con giáp sống biết điều, bình dị, ôn hòa, được mọi người yêu quý. Hôm nay những gia đình nào đi du lịch, có tiệc thì dễ gặp được người quen lâu ngày không gặp. Tinh thần phấn khởi, vui vẻ nên làm gì cũng thấy may mắn.

Tuổi Hợi cũng có cơ hội kiếm tiền, cải thiện thu nhập cho mình trong hôm nay. Người buôn bán kinh doanh nếu chớp được thời cơ thì buôn bán rất phát lộc, tuy đối thủ cạnh tranh của bạn không hề dễ đối phó nhưng bạn vẫn có thể giành được phần thắng.

Tuổi Ngọ

Hôm nay thứ Bảy 01/07/2023, tuổi Ngọ được Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Hôm nay, mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân.

Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người. Bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời chú trọng đến việc nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của người khác, nhờ vậy mà bạn có nhân duyên khá tốt.

Trời thương Phật độ đúng hôm nay 1/7, 3 con giáp bội thu TRÁI LỘC, công thành danh toại, của nả ngập tràn, phát tài giàu sụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thứ Bảy này cũng là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của tuổi Ngọ về phương diện tình cảm, bạn và người thương của mình luôn quan tâm và chia sẻ với nhau những niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng. 

Nếu còn độc thân, hôm nay là ngày mà tuổi Ngọ nên mở lòng hơn với các mối quan hệ của mình, bởi cục diện tốt trong đường tình duyên hứa hẹn sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi cảnh sớm hôm một mình.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu gặp Chính Ấn chiếu vận có lợi cho những người làm quan hoặc có chí tiến thủ. Những người chỉ biết an phận thủ thường, làm công ăn lương rất khó phát triển trong ngày này, nếu bạn chịu đặt ra mục tiêu lớn thì có lẽ công việc đã khác đi rất nhiều.

Trời thương Phật độ đúng hôm nay 1/7, 3 con giáp bội thu TRÁI LỘC, công thành danh toại, của nả ngập tràn, phát tài giàu sụ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Chuyện tình cảm nhờ ngũ hành Thổ sinh Kim mà trở nên hài hòa, thuận lợi hơn. Con giáp này tìm được người nói chuyện hợp ý mình. Người có gia đình gặp hung hóa cát, con cháu và người thân lớn tuổi bình an, tránh được họa lớn. 

Mặt tiền bạc khởi sắc, có dấu hiệu may mắn. Thu nhập trong ngày của bản mệnh tăng lên rõ rệt, nguồn thu chủ yếu là từ công việc chính mà bạn đang đảm nhiệm.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khao.

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