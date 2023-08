Trời thương Phật độ đúng hôm nay 1/7, 3 con giáp bội thu TRÁI LỘC, công thành danh toại, của nả ngập tràn, phát tài giàu sụ

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết tuổi Hợi may mắn được Thực Thần trợ mệnh nên công việc rất lộc lá. Đặc biệt là những bạn làm quán ăn, kinh doanh tự do, làm công chức, càng xởi lởi càng hên. Thành quả sau này nhận được chắc chắn rất đáng ngưỡng mộ nên giờ đừng so đo tính toán thiệt hơn làm gì, đâu phải cây nào cũng ra trái ngọt sớm.