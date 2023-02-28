Trời thương Phật độ, 3 tuổi gánh lộc về nhà thứ Ba làm ăn hưng phát, thứ Tư bội thu bạc vàng, tiền của bao la

Trời sinh những người tuổi Mùi vốn có ý chí phấn đấu, lương thiện và không ngừng cố gắng để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Mùi luôn có tham vọng xây dựng một sự nghiệp vững vàng ổn định, nếu như không thể giàu có thì ít nhất cũng sống bình yên bên gia đình.

Vàothứ Ba thứ Tư tuần này, người tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh, Thần Tài mở kho phát lộc nên công việc xuôi thuận, hanh thông hơn nhiều phần. Khi có cơ hội đến, con giáp này chớ nên chần chừ mà hãy nắm bắt tốt các cơ hội để tạo được bước đột phá trong công việc.

Ngoài việc có được sự nghiệp thăng hoa, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có nhiều điểm sáng. Sau thời gian chờ đợi, tìm kiếm, người độc thân sẽ gặp được người trong mộng, viết lên chuyện tình đẹp như ý.

Tuổi Ngọ

Ngọ nổi tiếng là con giáp khôn ngoan, cá tính và dám dấn thân. Thế nên, dù cuộc đời có vùi dập không ít lần, nếm trải vô số thất bại trong sự nghiệp thì con giáp may mắn này vẫn vững vàng vượt qua tất cả. Không sợ khó, chẳng sợ khổ nên sự nghiệp của Ngọ ngày càng phát triển.

Và thứ Ba thứ Tư tuần này, Ngọ sẽ gặp vận đỏ trời cho, phúc lành ập xuống đầu. Kiếm được nhiều tiền, quơ tay là hốt bạc, càng về cuối tháng 2 càng giàu ú ụ chính là phúc phần mà bề trên đã an bài cho Ngọ.

Tuổi Thân

Sao Thiên Đức còn giúp những chú Khỉ dễ dàng hóa giải những khúc mắc trong các mối quan hệ của mình. Dù có gặp tiểu nhân thì Thân cũng có thể hóa giải mưu hèn kế bẩn của kẻ xấu bụng đó. Có người còn biết tận dụng cơ hội biến thù thành bạn, kết giao với nhiều người có năng lực.

Tài lộc vào thứ Ba thứ Tư tuần này vượng sắc, bản mệnh nên lựa chọn thời điểm này để thực hiện các dự định cầu tài, kinh doanh đầu tư sẽ tăng khả năng thành công. Nếu bạn học thêm về cách quản lý tiền bạc và tích lũy thì hoàn toàn sẽ có được khoản vốn kha khá để thực hiện được những dự định trong tương lai của mình.

Chuyện tình cảm có thể chưa được suôn sẻ như ý muốn của bạn. Sự cố chấp là nguyên nhân chính khiến cho bạn khó tìm được một nửa của riêng mình. Dù có người tiếp cận nhưng bạn khá lạnh nhạt, tình yêu chưa kịp chớm nở đã vội úa tàn trong sự tiếc nuối.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.