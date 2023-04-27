Trời thương người tài đức: 3 tuổi không thành tỷ phú cũng là đại gia, đổi đời giàu sang vào đúng 17h hôm nay 27/04

Người tuổi Tuất thông minh, lanh lợi, hào hiệp và dũng cảm. Mặc dù bên ngoài, họ khá trầm tính, ít nói, không thích tiếp xúc quá nhiều với người lạ.

Những người ốm đau, mắc bệnh cũng sớm bình phục. Con giáp này làm công ăn lương cũng sẽ giải quyết được khó khăn, trở ngại, đạt thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho haytuổi Thìn thêm vững tin và quyết tâm thực hiện những kế hoạch của mình. Con giáp này không cần đến sự thúc đẩy của bất cứ ai cũng có thể tự giác làm việc, thậm chí gặt hái kết quả cao.

Đây chính là những dấu hiệu tích cực trên con đường thăng tiến của tuổi Thìn. Tuy nhiên, con giáp này cần học cách lắng nghe và tiếp thu ý kiến của mọi người nhiều hơn. Đừng tự cho rằng mình là đúng và phủ nhận hết quan điểm của mọi người xung quanh.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới, tuổi Mùi được Thiên Đức cát tinh hậu thuẫn nên vận trình công việc hanh thông. Các kế hoạch, nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ, bạn cũng nhận được một khoản thưởng nóng kha khá nhờ vào sự thông minh và khéo léo trong công việc. Những dự án dang dở cũng được bạn hoàn thành hết trong tuần.

Tuy nhiên, trong môi trường tập thể, bạn nên giảm bớt sự gai góc của mình lại. Con giáp này có thể thể hiện quan điểm của mình nhưng chớ nên quá gay gắt. Bản mệnh có thể gặp rắc rối khi khăng khăng làm mọi chuyện theo ý mình mà không quan tâm đến những người xung quanh. Sự lắng nghe lúc này là rất quan trọng.

Tài lộc trong tuần cũng khá vượng, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng. Một số dự án bạn đầu tư đã bắt đầu thu hồi kết quả sau cả một thời gian đợi chờ trong sốt ruột. Nhìn chung tuổi Mùi đã gặt hái được không ít thành tựu nên vấn đề tiền bạc không cần lo ngại.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.