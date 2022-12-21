Trời quang mây tạnh đúng 2h khuya Thứ 5 ngày 22/12/2022: 3 con giáp hô mưa gọi gió kéo sạch tiền bạc thiên hạ vào nhà, chấm dứt cuộc sống khổ cực, công danh lên phơi phới, tha hồ sắm xe mua nhà

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 01:30

Dự đoán vào đúng 2h khuya Thứ 5 ngày 22/12/2022, 3 con giáp có vận số tốt nhất, tài lộc 'bật như diều gặp gió, được mọi người coi trọng, kính nể.  

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn vui tính, giàu nhiệt huyết và đặc biệt hấp dẫn trước người khác phái. Con giáp này giỏi giao tiếp, có tài thuyết phục người khác. Họ sớm bộc lộ khả năng lãnh đạo, dẫn dắt tập thể. Vì vậy, đến trung tuổi, họ có thể trở thành người lãnh đạo các hội, nhóm trong công việc.

Trời quang mây tạnh đúng 2h khuya Thứ 5 ngày 22/12/2022: 3 con giáp hô mưa gọi gió kéo sạch tiền bạc thiên hạ vào nhà, chấm dứt cuộc sống khổ cực, công danh lên phơi phới, tha hồ sắm xe mua nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, con giáp tuổi Thìn vui tính, giàu nhiệt huyết và đặc biệt hấp dẫn trước người khác phái. Đúng 2h khuya Thứ 5 ngày 22/12/2022, con giáp tuổi Thìn sẽ thu hút tài lộc, gia tăng của cải, có nhiều chuyện vui, không làm ăn phát đạt thì cũng có quyền lực. Người tuổi này có nhân duyên tốt, ra cửa gặp quý nhân, cuộc đời hanh thông. Họ từng bước tạo ra bước ngoặt trong công việc, sự nghiệp không ngừng lên cao. Người tuổi này công hiến trong công việc, được cấp trên ghi nhận. Thu nhập của họ trong lúc này được dự báo sẽ tăng cao hơn trước.

Tuổi Sửu

Thời gian trước, người tuổi Sửu bị ảnh hưởng bởi 2 sao hung tinh nên tài vận kém phát triển, làm việc gì cũng dễ gặp rắc rối phát sinh khiến lòng không được yên. Bước sang khung giờ 2h khuya Thứ 5 ngày 22/12/2022, tài lộc bùng nổ, người tuổi này có các sao may mắn chiếu mệnh, nên vận trình đầy hứa hẹn. Không những tài lộc hanh thông mà người tuổi Sửu còn đào hoa vượng. Người độc thân hãy bày tỏ sự chân thành của mình và nắm bắt cơ hội, sẽ được đối phương đánh giá cao. Người có gia đình hôn nhân ngọt ngào và hòa thuận.

Trời quang mây tạnh đúng 2h khuya Thứ 5 ngày 22/12/2022: 3 con giáp hô mưa gọi gió kéo sạch tiền bạc thiên hạ vào nhà, chấm dứt cuộc sống khổ cực, công danh lên phơi phới, tha hồ sắm xe mua nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tam Hợp đem tới nguồn năng lượng ngập tràn cho người tuổi Mùi. Con giáp này cảm thấy tự tin và quyết đoán hơn so với những ngày vừa qua. Bạn sẵn sàng bắt tay vào thử nghiệm những điều mới mẻ, từ đó phát hiện ra tiềm năng của mình.

Trời quang mây tạnh đúng 2h khuya Thứ 5 ngày 22/12/2022: 3 con giáp hô mưa gọi gió kéo sạch tiền bạc thiên hạ vào nhà, chấm dứt cuộc sống khổ cực, công danh lên phơi phới, tha hồ sắm xe mua nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, con giáp sự nghiệp phát triển đúng 2h khuya Thứ 5 ngày 22/12/2022 này cũng khiêm tốn lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người, vì thế mọi công việc điều được tiến triển một cách khá thuận lợi. Bạn tự cảm thấy hôm nay thật là một ngày may mắn hiếm có của mình trên phương diện sự nghiệp.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

Trời xanh đã định 3 con giáp chạm đâu thu tiền vào đúng 23h khuya Thứ 4 ngày 21/12/2022: Tài vận vượng phát, của cải rủng rỉnh, tiền gửi tăng vọt, cầm tiền ôm vàng về nhà    

Trời xanh đã định 3 con giáp chạm đâu thu tiền vào đúng 23h khuya Thứ 4 ngày 21/12/2022: Tài vận vượng phát, của cải rủng rỉnh, tiền gửi tăng vọt, cầm tiền ôm vàng về nhà    

Vào 23h khuya Thứ 4 ngày 21/12/2022 này, cơ hội kiếm tiền đổ về, tài lộc của 3 con giáp sẽ rộng mở. Từ nay làm một thu hai thu ba, phát tài liên tục rơi vào tay, tiền chất đầy nhà.

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