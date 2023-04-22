Trời Phật độ trì cuối tháng 4: 3 tuổi này hứng trọn lộc lá từ Thần Tài, làm ăn thuận lợi, thu về tiền tỷ, sự nghiệp thăng tiến đến đỉnh cao

Mão được Tam Hội chiếu cố nên công việc sẽ suôn sẻ như ý. Người kinh doanh được khách hàng tin tưởng, dù ngày nghỉ vẫn có người tìm đến. Dù vất vả nhưng bản mệnh vẫn vô cùng chịu khó, không ngại khó khăn, yên tâm nhé vì người có công trời sẽ không phụ.

Tiền tài có dấu hiệu chuyển biến tích cực nhờ Chính Tài trợ vận. Lương lậu của tuổi này dần dần ổn định, không phải đau đầu vì tiền lương nữa. Bạn cũng chịu khó kiếm thêm thu nhập bên ngoài, tuy nhiên công việc chính vẫn cần được quan tâm, chớ bỏ bê.

Tuổi Dậu

So với những người khác, người tuổi Dậu tuy không được may mắn bằng nhưng họ thường dựa vào bản lĩnh trời ban để tự xây dựng phú quý. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Dậu nếu không trở thành đại gia thì cũng là người có của ăn của để.

Tháng 5 sắp tới sẽ là lúc tài vận, may mắn của người tuổi Dậu bùng phát, lý do là bởi một thời khắc quan trọng trong cuộc đời họ sẽ được mở ra, người tuổi Dậu có khả năng sẽ gặp được một quý nhân lớn. Nhờ sự giúp đỡ của người này, người tuổi Dậu được kỳ vọng sẽ có sự nghiệp thành công, kiếm được bội tiền, việc thăng quan tiến chức trở nên thuận lợi, thu nhập theo đó mà tăng lên vùn vụt.

Tuổi Thìn

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‏Người tuổi vốn là những người lương thiện, dễ gần và hào phóng, ngay thẳng, khôn khéo linh hoạt, suy nghĩ tinh tế, làm việc rất độc lập. Bên cạnh đó, cung quan lộc có cát tinh soi chiếu nên có nhiều tài lộc và phước lành, lại nhờ có phúc khí của Trời nên thường gặp nhiều quý nhân, may mắn và phước đức sẽ kéo dài trong suốt 3 năm. ‏

‏Các bạn cầm tinh con rồng sẽ luôn hoàn thành tốt công việc được giao, khiến cho mọi người càng tin cậy bạn hơn. Những ưu điểm của Rồng con như: thực tế, luôn yêu cầu mọi thứ phải thật hoàn hảo, luôn kiên nhẫn, đầy sức hút trước đám đông và có khả năng thích nghi với môi trường… sẽ được phát huy triệt để trong khoảng thời gian này.‏

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