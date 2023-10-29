Trời Phật nâng đỡ, UỐNG NO LỘC TỔ TIÊN 3 con giáp vận số thăng hoa, thuận đường thăng tiến, phát tài cực to trong 60 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 29/10/2023 14:13

Tiền bạc bủa vây, công danh xán lạn, thuận đường thăng tiến nên 3 con giáp may mắn này sẽ phất lên ngoạn mục trong những ngày cuối năm.

Tuổi Dần

Thông minh, nhanh trí và có bản lĩnh nên người tuổi Dần sớm khẳng định được vị trí của mình chốn công sở. Những tháng đầu năm thuận buồm xuôi gió, nhưng phải chờ đến tháng 11/2023 con giáp giàu sang này mới đạp trúng hũ vàng, quơ tay hốt bạc từ những dự án kinh doanh của mình.

Làm một hưởng mười, làm sương sương phú quý ập xuống đầu, nhà xe chờ sẵn chính là những gì đang chờ Dần phía trước. Càng về cuối năm con giáp này càng đắc tài đắc lộc, làm ăn thuận lợi, tương lai rộng mở khiến ai nấy đều nghiêng mình thán phục. 

Trời Phật nâng đỡ, UỐNG NO LỘC TỔ TIÊN 3 con giáp vận số thăng hoa, thuận đường thăng tiến, phát tài cực to trong 60 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý dù là đàn ông hay phụ nữ đều khôn ngoan, có gan làm giàu và không sợ gian khó. Họ vượt qua nghịch cảnh, chiến thắng số phận nên càng về hậu vận càng gặt hái được những thành công ngoài mong đợi, sự nghiệp hiển vinh.

Bước sang tháng 11/2023 con giáp may mắn này sẽ được hưởng phúc lộc trời cho, kiếm tiền cực đỉnh. Không chỉ được thăng chức tăng lương, nghề tay trái còn giúp Tý mang về tiền tỷ, cuối năm ăn Tết thật to, thoải mái mua sắm, du lịch cùng gia đình mà không cần suy nghĩ chuyện tiền nong. 

Trời Phật nâng đỡ, UỐNG NO LỘC TỔ TIÊN 3 con giáp vận số thăng hoa, thuận đường thăng tiến, phát tài cực to trong 60 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp hiền lành, thật thà và có trách nhiệm. Dù gây nên tai họa lớn tày trời Tuất cũng không bao giờ đổ lỗi cho ai, cúi đầu nhận sai và nỗ lực để “lấy công chuộc tội”. Nhờ sự đàng hoàng, ngay thẳng này nên Tuất được cấp trên hết lòng nâng đỡ, bề trên cất nhắc, sau ngưỡng 35 sẽ lắm của nhiều tiền.

Đặc biệt, nhờ có cát tinh soi chiếu, thần tài dúi tiền vào tay nên từ đây đến cuối năm con giáp may mắn này sẽ bước lên đỉnh vinh quang, giàu ú ụ chỉ sau một đêm. Sang năm Tân Sửu 2021 tài vận tăng vọt sẽ giúp Tuất tự làm đại gia, an nhàn hưởng vinh hoa phú quý.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt bạc, cứ thế mà giàu sụ là phúc phần 3 con giáp này xứng đáng nhận được.

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