Trời đổ lộc như mưa vào 5 ngày đầu tiên của tháng 10 (1 - 5/10), 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, mọi việc như ý, giàu có nứt vách

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 17:25

Trong 5 ngày đầu tiên tháng 10, 3 con giáp này được Thần Tài ưu ái nên vận may tới tấp, công danh sự nghiệp thăng tiến.

Tuổi Mùi

Tử vi có nói, trong 5 ngày đầu tiên của tháng 10 được coi là thời điểm mà Mùi đắc tài đắc lộc nhất. Không những Mùi được cấp trên cất nhắc lên những vị trí mới mà đồng nghiệp xung quanh cũng hết lòng giúp đỡ nên công việc vô cùng thuận lợi, suôn sẻ.

Thời gian này, người tuổi Mùi còn được Thần Tài ban cho cơ hội tăng lương tăng thưởng bất ngờ trong công việc. Điều này giúp cho thu nhập của Mùi dồi dào hơn bao giờ hết, tiền trong tài khoản tăng lên chóng mặt.

Trời đổ lộc như mưa vào 5 ngày đầu tiên của tháng 10 (1 - 5/10), 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, mọi việc như ý, giàu có nứt vách - Ảnh 1
Tử vi có nói, trong 5 ngày đầu tiên của tháng 10 được coi là thời điểm mà Mùi đắc tài đắc lộc nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Không chỉ những người tuổi Mùi mà Thìn cũng là con giáp sẽ được cát tinh soi chiếu và thần Tài ưu ái đúng 5 ngày đầu tiên của tháng 10. Đây cũng chính là thời gian giúp cho vận trình của Thìn khởi sắc vô cùng, công việc cũng sẽ có nhiều đột phá mới mang về những trái ngọt.

Chính vì vậy, thu nhập của Thìn cũng tăng lên nhanh chóng, bạn có thể thoải mái chi tiêu. Nhờ có quý nhân giúp đỡ hết mình mà thời gian này, con giáp tuổi Thìn sẽ ngập trong biển tiền, rung đùi hốt bạc.

Trời đổ lộc như mưa vào 5 ngày đầu tiên của tháng 10 (1 - 5/10), 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, mọi việc như ý, giàu có nứt vách - Ảnh 2
Không chỉ những người tuổi Mùi mà Thìn cũng là con giáp sẽ được cát tinh soi chiếu và thần Tài ưu ái đúng 5 ngày đầu tiên của tháng 10 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nếu như thời điểm vừa qua, người tuổi Dần có họa tiểu nhân đeo bám khiến công việc và cuộc sống trục trặc thì sang 5 ngày đầu tiên của tháng 10, tuổi Dần sẽ được đền đáp xứng đáng. Cụ thể, mọi chuyện xui xẻo mà Dần đang đối mặt đều sẽ qua hết.

Thay vào đó, tuổi Dần sẽ đón vận đỏ như son, may mắn ngập tràn, làm gì cũng thuận lợi. Trong thời gian này, tuổi Dần không chỉ kiếm được nhiều tiền mà làm gì cũng được trợ giúp. Kể từ đây, nguồn tài chính của Dần dồi dào, công danh như ý khiến bao người ghen tỵ.

Trời đổ lộc như mưa vào 5 ngày đầu tiên của tháng 10 (1 - 5/10), 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, mọi việc như ý, giàu có nứt vách - Ảnh 3
Nếu như thời điểm vừa qua, người tuổi Dần có họa tiểu nhân đeo bám khiến công việc và cuộc sống trục trặc thì sang 5 ngày đầu tiên của tháng 10, tuổi Dần sẽ được đền đáp xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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