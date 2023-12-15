Trời đất giao hòa, tứ linh hội tụ, 3 con giáp chẳng màng nghèo khó, của nả chất đầy, đổi đời ngoạn mục trong nửa đầu tháng 11 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 15/12/2023 11:16

Tử vi chỉ rằng, trong nửa đầu tháng 11 âm lịch, ai xui thì xui, có những con giáp này may mắn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu hãy tận dụng thời gian này để thu gom hết tiền bạc vào nhà mình tạo thành tiền để tạo nền tảng cho tương lai phát triển vững chắc. Trong thời gian tới, người tuổi Dậu sẽ có nhiều thuận lơi trong công việc. Bản tính của tuổi Dâụ vô cùng mạnh mẽ, cá tính và kiên định nên người tuổi Dậu có đủ bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh, tạo nên những bước phát triển vượt bậc cho chính mình.

Người tuổi Dậu càng về hậu vận Dậu càng vững vàng trên đường công danh, thăng quan tiến chức nhanh như diều gặp gió khiến ai cũng ngưỡng mộ. Trong nửa đầu tháng 11 âm lịch, tuổi Dậu sẽ được thần tài ưu ái, nâng đỡ hết lòng thành công viên mãn.

Trời đất giao hòa, tứ linh hội tụ, 3 con giáp chẳng màng nghèo khó, của nả chất đầy, đổi đời ngoạn mục trong nửa đầu tháng 11 âm lịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi chỉ rõ, trong nửa đầu tháng 11 âm lịch, nhờ có sao Tinh Tú chiếu mệnh Tỵ sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Trong thời gian này, nếu tuổi Tỵ đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Tỵ cả đời hưởng vinh hoa phú quý.

Người tuổi Tỵ sinh ra đã mang mệnh phú quý, sung sướng từ trong trứng nước. Chẳng cần lao lực, cũng không cần phải bỏ ra quá nhiều tâm tư tài lộc vẫn chảy vào túi Tý ào ào như thác đổ vào nhà khiến ai cũng ghen tỵ.

Trời đất giao hòa, tứ linh hội tụ, 3 con giáp chẳng màng nghèo khó, của nả chất đầy, đổi đời ngoạn mục trong nửa đầu tháng 11 âm lịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp thông minh, tinh tế và khôn khéo trong giao tiếp. Người ta vẫn có câu, khéo ăn khéo nói được cả thiên hạ rất đúng với vận số của con giáp may mắn này. Dù nằm gai nếm mật, khốn khó đủ đường nhưng Mùi vẫn nhanh chóng đổi đời, một bước tự làm đại gia của chính mình khi còn khá trẻ.

Xem tử vi nửa đầu tháng 11 âm lịch có nói, Mùi sẽ trở thành con giáp giàu có hơn người. Mọi kế hoạch kinh doanh đều thành công ngoài mong đợi, mang về lợi nhuận khổng lồ. Kiếm tiền dễ như trở bàn tay, càng về cuối năm càng phát tài là phúc phần trời đã an bài cho Mùi.

Trời đất giao hòa, tứ linh hội tụ, 3 con giáp chẳng màng nghèo khó, của nả chất đầy, đổi đời ngoạn mục trong nửa đầu tháng 11 âm lịch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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