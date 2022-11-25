Trời đất giao hòa, nửa đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp chia tay nghèo khó, ngồi không đếm tiền, trúng số giàu to, cuối năm no ấm

Tâm linh - Tử vi 25/11/2022 19:22

3 con giáp may mắn dưới đây có vận trình vô cùng khởi sắc, tài chính cực vượng, công danh phát đạt bất ngờ trong nửa đầu tháng 11 âm lịch.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là những người thông minh, tài giỏi và đặc biệt có chí cầu tiến. So với những con giáp khác, tuổi Thân là những người dễ dàng xông pha và không ngại đối mặt với gian nan, trắc trở. Không những vậy họ còn có đầu óc nhạy bén nên chỉ cần được gia đình hướng nghiệp chắc chắn họ sẽ tạo dựng được cơ ngơi vững chắc ổn định.

Trong nửa đầu tháng 11 âm lịch, vận trình cực vượng, con giáp may mắn tuổi Thân có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Lại được Thần Tài che chở, đường tài lộc của những chú Khỉ khởi sắc không ngừng, nhất là chuyện làm ăn kinh doanh càng ngày càng phát đạt. Có thể, con giáp này sẽ không thể tin được vào vận may của mình khi động vào đâu là tiền bạc sinh sôi nảy nở đến đó. 

Trời đất giao hòa, nửa đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp chia tay nghèo khó, ngồi không đếm tiền, trúng số giàu to, cuối năm no ấm - Ảnh 1
Trong nửa đầu tháng 11 âm lịch, vận trình cực vượng, con giáp may mắn tuổi Thân có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, siêng năng, có chí lớn xông pha, chiến đấu, dũng cảm đối mặt với khó khăn thử thách, với mong muốn tìm kiếm được cơ hội để đổi đời. Chẳng mấy khi vận may lớn đến thế, hãy mạnh dạn làm theo kế hoạch của mình đã đặt ra.

Cũng chính nhờ thế mà nửa đầu tháng 11 âm lịch này, nguồn tài chính từ các công việc làm thêm của bản mệnh tăng chóng mặt. Sự nghiệp cũng có những bước đột phá mới. Đặc biệt, tuổi Dậu sẽ gặp được hỷ sự giúp cuộc sống nâng lên tầm cao mới.

Trời đất giao hòa, nửa đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp chia tay nghèo khó, ngồi không đếm tiền, trúng số giàu to, cuối năm no ấm - Ảnh 2
Nửa đầu tháng 11 âm lịch này, nguồn tài chính từ các công việc làm thêm của bản mệnh tăng chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong cuộc sống này, người tuổi Hợi vô cùng tốt bụng nên xung quanh luôn có nhiều quý nhân phù trợ. Ngoài ra, những người tuổi Hợi đều có tính cách lạc quan yêu đời nên cuộc sống tương lai của họ cũng gặp nhiều điều tốt đẹp và may mắn.

Vào nửa đầu tháng 11 âm lịch, người tuổi Hợi vượt qua muôn vàn khó khăn, gặp được quý nhân nên vận trình hanh thông, xán lạn. Bản mệnh đang dần tiến bộ hơn sau nhiều lần vấp ngã. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ làm ăn phát tài, hóa đơn nhiều không đếm xuể. Người làm công ăn lương cũng sớm thăng quan tiến chức, giàu sang phú quý, cầu tài đắc tài, cầu lộc, đắc lộc.

Trời đất giao hòa, nửa đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp chia tay nghèo khó, ngồi không đếm tiền, trúng số giàu to, cuối năm no ấm - Ảnh 3
Vào nửa đầu tháng 11 âm lịch, người tuổi Hợi vượt qua muôn vàn khó khăn, gặp được quý nhân nên vận trình hanh thông, xán lạn - Ảnh minh họa: Internet

(*)Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Dự đoán ngày 1,2,3 tháng 11 âm lịch: 3 con giáp may mắn làm gì cũng dư dả, thu nhập chính lẫn phụ tăng vọt, sự nghiệp phất cờ lên hương

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Theo sách tử vi cho biết, trong ngày 1,2,3 tháng 11 âm lịch, những con giáp này vô cùng thuận lợi, làm gì cũng thành công hơn người.

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