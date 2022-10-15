Trời đã định, 2 ngày cuối tuần (15/10-16/10): 3 con giáp nắm chắc thời cơ thăng quan tiến chức, trúng số độc đắc, tiền rải đầy nhà, gia đạo sung túc

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 04:00

Trời đã đỉnh, 2 ngày cuối tuần (15/10-16/10), 3 con giáp nắm chắc thời cơ thăng quan tiến chức, trúng số độc đắc, tiền rải đầy nhà, gia đạo sung túc

Tuổi Thìn

Theo Tử vi phương Đông, dù là ngày nghỉ nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy nhờ Chính Quan tương trợ nên người tuổi Thìn đang theo đuổi con đường công danh rất thuận lợi. Bạn thậm chí dám thử sức ở những lĩnh vực mình chưa từng nghĩ tới. Vốn là người hiểu biết và tài năng nên những gì bạn nhận được hôm nay hoàn toàn xứng đáng. Mọi việc người tuổi Thân làm đều mang lại kết quả vô cùng khả quan. Cơ hội thăng tiến rộng mở ở phía trước nếu như con giáp này không ngừng nỗ lực.

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân ngay trong ngày cuối tuần. Quý nhân có thể giới thiệu cho bạn những cơ hội việc làm hoặc những định hướng tương lai đáng tham khảo. Bạn nên lắng nghe lời khuyên của đối phương. Ngoài ra, những ai đang làm kinh doanh cũng có được doanh thu như mong đợi cho bạn một ngày vui trọn vẹn.

 

Trời đã định, 2 ngày cuối tuần (15/10-16/10): 3 con giáp nắm chắc thời cơ thăng quan tiến chức, trúng số độc đắc, tiền rải đầy nhà, gia đạo sung túc - Ảnh 1
Theo Tử vi phương Đông, dù là ngày nghỉ nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy nhờ Chính Quan tương trợ nên người tuổi Thìn đang theo đuổi con đường công danh rất thuận lợi. Bạn thậm chí dám thử sức ở những lĩnh vực mình chưa từng nghĩ tới. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi. Dưới sự thúc đẩy của Tam Hội, bạn có thể tiếp thu những điều mới mẻ một cách nhanh chóng. Đồng thời, bạn cũng chẳng ngại nhận thêm các công việc phụ, giúp trau dồi bản lĩnh và kinh nghiệm cho mình. Hãy sẵn sàng thử sức trong những công việc mới, đừng vội hài lòng với những gì đã quá quen thuộc, bạn còn có thể tiến xa hơn hiện tại rất nhiều.

 

Chính Tài cho thấy người tuổi Dậu có vận may tài lộc trong 2 ngày cuối tuần này. Bạn có thể được thừa hưởng số tài sản mà những người đi trước để lại hoặc thu hồi được một vài món nợ để có tiền chi trả cho nhu cầu cá nhân. Con giáp này còn kiếm bộn tiền nhờ vào nghề phụ – công việc tay trái. Chính vì thế, hãy khéo léo sắp xếp thời gian để đảm bảo hiệu quả kinh doanh tốt đẹp như ý. 

 

Trời đã định, 2 ngày cuối tuần (15/10-16/10): 3 con giáp nắm chắc thời cơ thăng quan tiến chức, trúng số độc đắc, tiền rải đầy nhà, gia đạo sung túc - Ảnh 2
Chính Tài cho thấy người tuổi Dậu có vận may tài lộc trong 2 ngày cuối tuần này. Bạn có thể được thừa hưởng số tài sản mà những người đi trước để lại hoặc thu hồi được một vài món nợ để có tiền chi trả cho nhu cầu cá nhân. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Tử vi 2 ngày cuối tuần của 12 con giáp cho thấy vận trình sự nghiệp của người tuổi Tý nhận được cơ hội tốt liên quan đến công việc để cải thiện tình hình hiện tại. Đặc biệt trong những lĩnh vực đòi hỏi sức sáng tạo bản mệnh sẽ phát huy được tối đa năng lực, công việc tiến triển vô cùng thuận lợi. Đây cũng là thời điểm con giáp này có một bước tiến rất lớn trong sự nghiệp. Vì thế hãy nhân cơ hội này để làm việc hết mình hơn nữa nhằm chứng minh năng lực của bản thân.

 

Vận trình tài lộc của tuổi Tý tiến triển theo chiều hướng tích cực, rất phù hợp để kí kết hợp đồng, thương thảo, đàm phán với các đối tác. Các mối quan hệ xã giao của người tuổi Tý cuối cùng cũng bắt đầu phát huy tác dụng tối đa, giúp bản mệnh rất nhiều vì thế mà gặt hái được không ít thành công. Đừng quên tri ân những người giúp đỡ mình nhiệt tình trong thời gian qua. 

 

Trời đã định, 2 ngày cuối tuần (15/10-16/10): 3 con giáp nắm chắc thời cơ thăng quan tiến chức, trúng số độc đắc, tiền rải đầy nhà, gia đạo sung túc - Ảnh 3
Tử vi 2 ngày cuối tuần của 12 con giáp cho thấy vận trình sự nghiệp của người tuổi Tý nhận được cơ hội tốt liên quan đến công việc để cải thiện tình hình hiện tại. Ảnh minh họa

 

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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