Trời cho VÀNG RÒNG đúng hôm nay 29/7, 3 con giáp ngồi chơi hưởng LỘC, phất lên vù vù, giàu nhanh chóng mặt, tha hồ mua nhà sang xế xịn

Hợi có đường công việc đẹp như mơ nhờ Tam Hội cục, đặc biệt là những bạn đang hùn vốn làm ăn hoặc làm việc nhóm. Có tin vui từ xa liên quan đến công việc đến. Việc kinh doanh buôn bán như được quý nhân giúp đỡ, khách hàng nườm nượp, đơn hàng tới tấp bay về.

Tình cảm khá thuận lợi, các cặp đôi đã yêu lâu có thể bàn tính chuyện kết hôn. Nhưng trước khi quyết định việc quan trọng này, hãy gặp gỡ bạn bè thân của nhau trước. Dễ có cuộc hội ngộ với bạn bè cũ hoặc đồng nghiệp cũ, người thân ở xa trong ngày này.

Tài lộc được Thiên Tài nâng đỡ nên cũng bớt được phần nào xui xẻo. Dễ trúng thưởng, gặp hên, tránh được họa tiền bạc, trúng xổ số hoặc được trả lương. Bạn không phải lo lắng về tiền, có thể mua một vài món ngon về ăn cùng gia đình.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Bảy ngày 29/7/2023, công việc của tuổi Thân rất may mắn, đi xa về gần đều có lộc, buôn bán đắt hàng nhờ khéo cư xử. Bản mệnh có nhiều cơ hội tiếp xúc và mở rộng mối quan hệ, làm quen được thêm đối tác làm ăn lớn, xuất ngoại rất hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Tài vận cũng nảy nở không kém, con giáp này có lộc ăn uống, buôn bán, người nào có thêm nghề tay trái cũng có thêm thu nhập. Năng nhặt chặt bị, cứ chịu khó thì trời không phụ lòng bản mệnh.

Vận trình tình cảm đi lên, con giáp này và nửa kia hay chia sẻ với nhau những chuyện xảy ra trong cuộc sống, nhờ vậy mà đôi bên càng lúc càng thấu hiểu nhau hơn. Những người đang mong chờ thoát ế sẽ được toại nguyện trong thời gian tới.

Tuổi Mão

Tử vi vui hôm nay ngày 29/7/2023 của 12 con giáp cho thấy Thiên Ấn trợ lực cho những người tuổi Mão đang nắm chức quyền ở cơ quan, bạn là người có tiếng nói. Nhưng khuyên bạn dù giỏi đến mấy cũng nên khiêm tốn, hạn chế mồm miệng kẻo lại hỏng việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm cũng có dấu hiệu đáng mừng nhờ cục diện Mộc sinh Hỏa. Mão nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người nhiều hơn thường ngày. Con cái thì ngoan ngoãn, hay hỏi thăm cha mẹ, như vậy đã là hạnh phúc rồi.

Tài lộc cũng đem lại nhiều tin vui không kém, không thể không kể đến lộc buôn bán, hút khách của Mão. Ăn nói có duyên, làm việc nghiêm túc nên khách cứ đến ầm ầm chẳng phải chèo kéo.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.