Trời cao ấn định 3 tuổi "ngồi chơi xơi nước" vẫn thu tiền đầy túi trong ngày 29/9 Âm lịch, tài lộc vô biên, đứng trên đỉnh cao phú quý

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 05:00

Trời cao ấn định 3 tuổi "ngồi chơi xơi nước" vẫn thu tiền đầy túi trong ngày 29/9 Âm lịch, tài lộc vô biên, đứng trên đỉnh cao phú quý

Tuổi Mão

Tử vi dự báo rằng, tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch. Con giáp này vượng tình vượng cả tài. Nhờ Thái Âm nhập mệnh, tuổi Mão đón nhận nhiều tín hiệu tích cực trong sự nghiệp. Thời điểm này, công việc của tuổi Mão có những bước tiến triển dựa trên các mối quan hệ xã hội rộng mở. Sao Thái Âm cũng mang đến nhiều cơ hội hợp tác và làm ăn cho bản mệnh. Nhờ đó, tuổi Mão có thể tạo ra những thách tích đáng kể, được cấp trên đánh giá cao.

Bản mệnh đang chứng tỏ bản thân là người có năng lực và không lo sợ khi gặp các tình huống bất ngờ. Đây là thời điểm tuổi Mão có thể cải thiện tài chính, tiền bạc tự đổ về nhà mà không cần quá vất vả. Mão còn được quý nhân giới thiệu cho cơ hội việc làm, hợp đồng được ký kết, đơn hàng được chốt hay tin mừng tăng lương. Tài lộc khởi sắc, nguồn thu nhập chính và phụ của tuổi Mão đều có dấu hiệu tăng. Dù bản mệnh làm trong lĩnh vực gì thì tiền bạc cũng rủng rỉnh hơn. Chỉ cần tiêu xài hợp lý, biết tiết kiệm thì bản mệnh không lo thiếu tiền. 

Trời cao ấn định 3 tuổi 'ngồi chơi xơi nước' vẫn thu tiền đầy túi trong ngày 29/9 Âm lịch, tài lộc vô biên, đứng trên đỉnh cao phú quý - Ảnh 1
Tử vi dự báo rằng, tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch. Con giáp này vượng tình vượng cả tài. Nhờ Thái Âm nhập mệnh, tuổi Mão đón nhận nhiều tín hiệu tích cực trong sự nghiệp. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Mùi là người bình tĩnh, tự tin, chăm chỉ, luôn có được sự giúp đỡ từ người khác. Con giáp này tính tình ôn hòa, vui vẻ, tốt bụng, đi đâu cũng có người yêu mến. Tình hình tài chính đang rất ổn trong thời gian từ giờ đến cuối năm. Tình duyên của bạn ổn, có được động lực để làm ăn. Con giáp này ngày cuối tháng 9 âm có quý nhân phù trợ, người làm công ăn lương có khả năng được thăng quan tiến chức vì bạn làm việc rất tốt, được cấp trên trọng dụng. Tài lộc của người tuổi Mùi tăng vọt, bằng tài năng và nỗ lực của mình, bạn làm ăn thuận lợi, trên đà thăng tiến. 

Đi công tác trong thời gian này cũng là thời cơ để bạn khẳng định bản thân, nhiệt tình chắc chắn sẽ giúp bạn có được nhiều thứ hơn nhé. Nếu theo nghiệp kinh doanh thì con giáp này càng thành danh, tiền bạc đầy túi, có nhiều người muốn hợp tác. Nhờ các mối quan hệ của mình, Mùi kiếm thêm được nhiều mối làm ăn lớn, công việc phát đạt, tiền vào như nước. Bạn gặp được người tốt, cùng bạn hùn vốn làm ăn, công việc dự là sẽ thuận lợi vô cùng. 

Trời cao ấn định 3 tuổi 'ngồi chơi xơi nước' vẫn thu tiền đầy túi trong ngày 29/9 Âm lịch, tài lộc vô biên, đứng trên đỉnh cao phú quý - Ảnh 2
Con giáp này ngày cuối tháng 9 âm có quý nhân phù trợ, người làm công ăn lương có khả năng được thăng quan tiến chức vì bạn làm việc rất tốt, được cấp trên trọng dụng. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là con giáp mang tính cách nhanh nhẹn, hoạt bát và sôi nổi. Tuy nhiên, họ cũng là người khá bảo thủ, thích làm theo ý mình thay vì nghe những lời góp ý từ người khác. Con giáp này thích sự tự do, không thích gò bó, ép buộc, không thích chịu sự kiểm soát của người khác. Bạn thích hợp làm tự do hơn là làm công ăn lương. Đến thời điểm tốt, bạn sẽ gặp nhiều may mắn, sớm thoát nghèo và đổi vận giàu sang.

Ngày 29/9 Âm lịch, liên tiếp những tin vui sẽ gõ cửa nhà người tuổi Ngọ khiến bạn vui mừng không ngớt. Người làm ăn buôn bán sẽ buôn may bán đắt, nhiều khách hàng gõ cửa. Người làm công ăn lương cũng nhận được thêm công việc, nhiệm vụ nên tăng được thu nhập. Đã thế cấp trên còn rất ưu ái bạn, trao cho nhiều cơ hội tốt, khẳng định bạn sẽ làm ra tiền. Không những thế, chuyện tình duyên êm đẹp, thuận hòa làm cho tinh thần của con giáp này càng lên cao. Cứ tiếp tục cố gắng, bạn chắc chắn sẽ thu lời lớn, tiền bạc rủng rỉnh.

Trời cao ấn định 3 tuổi 'ngồi chơi xơi nước' vẫn thu tiền đầy túi trong ngày 29/9 Âm lịch, tài lộc vô biên, đứng trên đỉnh cao phú quý - Ảnh 3
Ngày 29/9 Âm lịch, liên tiếp những tin vui sẽ gõ cửa nhà người tuổi Ngọ khiến bạn vui mừng không ngớt. Người làm ăn buôn bán sẽ buôn may bán đắt, nhiều khách hàng gõ cửa. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

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