Trời cao ấn định 3 tuổi "ngồi chơi xơi nước" vẫn thu tiền đầy túi trong ngày 29/9 Âm lịch, tài lộc vô biên, đứng trên đỉnh cao phú quý

Tử vi dự báo rằng, tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch. Con giáp này vượng tình vượng cả tài. Nhờ Thái Âm nhập mệnh, tuổi Mão đón nhận nhiều tín hiệu tích cực trong sự nghiệp. Thời điểm này, công việc của tuổi Mão có những bước tiến triển dựa trên các mối quan hệ xã hội rộng mở. Sao Thái Âm cũng mang đến nhiều cơ hội hợp tác và làm ăn cho bản mệnh. Nhờ đó, tuổi Mão có thể tạo ra những thách tích đáng kể, được cấp trên đánh giá cao.

Con giáp này ngày cuối tháng 9 âm có quý nhân phù trợ, người làm công ăn lương có khả năng được thăng quan tiến chức vì bạn làm việc rất tốt, được cấp trên trọng dụng. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là con giáp mang tính cách nhanh nhẹn, hoạt bát và sôi nổi. Tuy nhiên, họ cũng là người khá bảo thủ, thích làm theo ý mình thay vì nghe những lời góp ý từ người khác. Con giáp này thích sự tự do, không thích gò bó, ép buộc, không thích chịu sự kiểm soát của người khác. Bạn thích hợp làm tự do hơn là làm công ăn lương. Đến thời điểm tốt, bạn sẽ gặp nhiều may mắn, sớm thoát nghèo và đổi vận giàu sang.

Ngày 29/9 Âm lịch, liên tiếp những tin vui sẽ gõ cửa nhà người tuổi Ngọ khiến bạn vui mừng không ngớt. Người làm ăn buôn bán sẽ buôn may bán đắt, nhiều khách hàng gõ cửa. Người làm công ăn lương cũng nhận được thêm công việc, nhiệm vụ nên tăng được thu nhập. Đã thế cấp trên còn rất ưu ái bạn, trao cho nhiều cơ hội tốt, khẳng định bạn sẽ làm ra tiền. Không những thế, chuyện tình duyên êm đẹp, thuận hòa làm cho tinh thần của con giáp này càng lên cao. Cứ tiếp tục cố gắng, bạn chắc chắn sẽ thu lời lớn, tiền bạc rủng rỉnh.

Ngày 29/9 Âm lịch, liên tiếp những tin vui sẽ gõ cửa nhà người tuổi Ngọ khiến bạn vui mừng không ngớt. Người làm ăn buôn bán sẽ buôn may bán đắt, nhiều khách hàng gõ cửa. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.