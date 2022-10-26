Trời cao an bài, trong nửa đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp lật ngược tình thế, tiền tài vô kể, vàng bạc chất cao như núi, trúng cơ hội đổi đời

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 19:54

Theo các chuyên gia phong thủy, đây là những con giáp chẳng bao giờ thiếu tiền trong nửa đầu tháng 10 âm lịch.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn biết nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội làm giàu. So với những con giáp khác, người tuổi Tuất có chí cầu tiến, không ngại đối mặt với gian nan vất vả để tích lũy kinh nghiệm, học hỏi, tham vọng trở thành người giàu có không ai sánh bằng.

Tử vi học có nói, trong nửa đầu tháng 10 âm lịch, những người tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn. Vận may tuổi Tuất sẽ lội ngược dòng bất ngờ, những dự định kế hoạch đều được vận hành trơn tru, thậm chí sẽ tìm được cơ hội đổi đời. Tuổi Tuất cần vững lòng đối mặt với sóng gió, một khi vượt qua được thì xác nhận thời gian tới sẽ viên mãn đủ đầy, muốn nghèo cũng khó, càng ngày càng thịnh vượng. Đối với những người kinh doanh làm ăn, Tuất sẽ xây dựng cơ ngơi vững chắc, thu hút được nhiều tài lộc.

Trời cao an bài, trong nửa đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp lật ngược tình thế, tiền tài vô kể, vàng bạc chất cao như núi, trúng cơ hội đổi đời - Ảnh 1
Tử vi học có nói, trong nửa đầu tháng 10 âm lịch, những người tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, chăm chỉ, luôn biết cố gắng và phấn đấu không ngừng để tìm kiếm cơ hội thăng hoa, xây dựng cuộc sống giàu có sung túc, nếu như không thể thì ít nhất cũng có được cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên người thân yêu. Nhiều người tuổi Dậu có xuất thân khó khăn nên họ biết trân trọng giá trị lao động, nhờ vậy mà cuộc sống vào trung vận gặt hái được nhiều thành công.

Dự đoán trong nửa đầu tháng 10 âm lịch, cuộc sống tuổi Dậu sẽ được nâng lên tầm cao mới. Tuổi Dậu sẽ có thần tài và quý nhân chiếu cố hết mực, mọi khó khăn đều được giải quyết êm đẹp, bên cạnh đó tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội thay đổi cuộc sống, thay đổi sự nghiệp, giúp họ ngày càng thăng hoa rực rỡ, từ giữa năm trở đi chỉ có giàu và giàu hơn.

Trời cao an bài, trong nửa đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp lật ngược tình thế, tiền tài vô kể, vàng bạc chất cao như núi, trúng cơ hội đổi đời - Ảnh 2
Dự đoán trong nửa đầu tháng 10 âm lịch, cuộc sống tuổi Dậu sẽ được nâng lên tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có thể không quá tài năng giỏi giang nhưng họ lại được quý nhân bên cạnh phù trợ, cuộc sống khó khăn cách nào cũng vượt qua một cách ngoạn mục. Người tuổi Mùi thường vất vả vào giai đoạn trung vận nhưng sau đó được đền đáp xứng đáng khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Mùi sẽ có nhiều thay đổi tích cực, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận mỗi thứ đều có cải thiện bất ngờ trong nửa đầu tháng 10 âm lịch. Tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần vì có thần tài và quý nhân chiếu cố, chuyện rủi hóa lành, cuộc sống nhận được nhiều điều tích cực giúp tuổi Mùi ngày càng lạc quan vui vẻ, thỏa sức sáng tạo, từ đó có khả năng xây dựng cuộc sống thập toàn thập mỹ.

Trời cao an bài, trong nửa đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp lật ngược tình thế, tiền tài vô kể, vàng bạc chất cao như núi, trúng cơ hội đổi đời - Ảnh 3
Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Mùi sẽ có nhiều thay đổi tích cực, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận mỗi thứ đều có cải thiện bất ngờ trong nửa đầu tháng 10 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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