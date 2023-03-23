Trời ban cho lộc lớn vào cuối tháng 3 này, các con giáp sau sớm thoát khỏi cảnh "cháy túi", làm 1 được 10 hưởng no nê, dư dả

Nổi tiếng là một trong những con giáp luôn gặp may mắn trong công việc, cuộc sống. Sự nghiệp, tài chính của người tuổi Hợi sẽ ngày một phất lên nhờ sự hỗ trợ của Lục Hợp. Nếu khoảng thời gian trước đó, con giáp này lâm vào cảnh bế tắc, xui xẻo triền miên… thì sắp tới, cuộc sống của họ sẽ sang một trang mới đầy may mắn, hạnh phúc. Nhờ được quý nhân giúp đỡ và chỉ đường dẫn lối, tuổi Hợi có thể vượt qua khó khăn một cách dễ dàng.

Ngoài ra, sự xuất hiện của Chính Tài báo hiệu cho tài lộc của con giáp này thêm phần khởi sắc. Với tuổi Hợi làm công ăn lương, ngoài tiền lương cố định hàng tháng, họ sẽ may mắn nhận về một vài khoản tiền thưởng từ sự chăm chỉ trước đó. Tuy nhiên, trong thời điểm này, tuổi Hợi không nên tiêu tiền hoang phí mà cần cân đối mức thu chi của bản thân để tránh rơi vào cảnh thiếu thốn.

Cả nguồn thu nhập chính và thu nhập phụ của những chú Hổ đều có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt vào thời điểm này. Nhờ phát huy được những năng lực tiềm ẩn của mình mà bản mệnh kiếm được tiền từ nhiều nguồn khác nhau.

Người làm công ăn lương có thêm thu nhập bằng khả năng ngoại giao khéo léo. Bạn đang nắm trong tay một nguồn khách hàng tiềm năng, chỉ cần mạnh dạn tư vấn và khai thác, đảm bảo sẽ ký kết được nhiều hợp đồng giá trị lớn.

Cuối tháng này, không chỉ các khoản tiền thưởng, tiền hoa hồng của bạn gia tăng mà bạn còn ghi được điểm trong mắt lãnh đạo, đem tới cơ hội thăng chức cho mình.

Tuổi Ngọ

Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo

Danh tiếng của tuổi Ngọ luôn rất tốt, thêm vào đó, đường tài lộc của họ tốt nhất là vào cuối tháng 3. Họ có thể sẽ được cấp trên chú ý, đánh giá cao về năng lực, sự nghiệp thăng tiến, tăng lương tăng thưởng.

Sự giàu có của tuổi Ngọ không ngừng tăng lên, những cơ hội mới tới nhiều hơn. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, tuổi Ngọ nên chú ý tới chuyện tình cảm của mình, dễ có kẻ thứ 3 xuất hiện, cần thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng mối quan hệ hiện tại.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.