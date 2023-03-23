Trời ban cho lộc lớn vào cuối tháng 3 này, các con giáp sau sớm thoát khỏi cảnh "cháy túi", làm 1 được 10 hưởng no nê, dư dả

Tâm linh - Tử vi 23/03/2023 21:40

Xin chúc mừng các con giáp này vì đây chính là những con giáp sẽ gặp may mắn trong phương tiện tiền bạc. Với họ mà nói, chuyện kiếm tiền cuối tháng này dễ như trở bàn tay.

Tuổi Hợi 

Trời ban cho lộc lớn vào cuối tháng 3 này, các con giáp sau sớm thoát khỏi cảnh 'cháy túi', làm 1 được 10 hưởng no nê, dư dả - Ảnh 1
Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo 

Nổi tiếng là một trong những con giáp luôn gặp may mắn trong công việc, cuộc sống. Sự nghiệp, tài chính của người tuổi Hợi sẽ ngày một phất lên nhờ sự hỗ trợ của Lục Hợp. Nếu khoảng thời gian trước đó, con giáp này lâm vào cảnh bế tắc, xui xẻo triền miên… thì sắp tới, cuộc sống của họ sẽ sang một trang mới đầy may mắn, hạnh phúc. Nhờ được quý nhân giúp đỡ và chỉ đường dẫn lối, tuổi Hợi có thể vượt qua khó khăn một cách dễ dàng.

Ngoài ra, sự xuất hiện của Chính Tài báo hiệu cho tài lộc của con giáp này thêm phần khởi sắc. Với tuổi Hợi làm công ăn lương, ngoài tiền lương cố định hàng tháng, họ sẽ may mắn nhận về một vài khoản tiền thưởng từ sự chăm chỉ trước đó. Tuy nhiên, trong thời điểm này, tuổi Hợi không nên tiêu tiền hoang phí mà cần cân đối mức thu chi của bản thân để tránh rơi vào cảnh thiếu thốn.

Tuổi Dần 

Cả nguồn thu nhập chính và thu nhập phụ của những chú Hổ đều có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt vào thời điểm này. Nhờ phát huy được những năng lực tiềm ẩn của mình mà bản mệnh kiếm được tiền từ nhiều nguồn khác nhau. 

 

Người làm công ăn lương có thêm thu nhập bằng khả năng ngoại giao khéo léo. Bạn đang nắm trong tay một nguồn khách hàng tiềm năng, chỉ cần mạnh dạn tư vấn và khai thác, đảm bảo sẽ ký kết được nhiều hợp đồng giá trị lớn.

 

Cuối tháng này, không chỉ các khoản tiền thưởng, tiền hoa hồng của bạn gia tăng mà bạn còn ghi được điểm trong mắt lãnh đạo, đem tới cơ hội thăng chức cho mình.

 

Tuổi Ngọ

 

Trời ban cho lộc lớn vào cuối tháng 3 này, các con giáp sau sớm thoát khỏi cảnh 'cháy túi', làm 1 được 10 hưởng no nê, dư dả - Ảnh 2
Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo 

Danh tiếng của tuổi Ngọ luôn rất tốt, thêm vào đó, đường tài lộc của họ tốt nhất là vào cuối tháng 3. Họ có thể sẽ được cấp trên chú ý, đánh giá cao về năng lực, sự nghiệp thăng tiến, tăng lương tăng thưởng.

Sự giàu có của tuổi Ngọ không ngừng tăng lên, những cơ hội mới tới nhiều hơn. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, tuổi Ngọ nên chú ý tới chuyện tình cảm của mình, dễ có kẻ thứ 3 xuất hiện, cần thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng mối quan hệ hiện tại.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

99,99% các con giáp này sẽ đổi vận sau ngày 24/03, nhận lộc đầy ví, không thành tỷ phú cũng hốt được núi bạc núi vàng

99,99% các con giáp này sẽ đổi vận sau ngày 24/03, nhận lộc đầy ví, không thành tỷ phú cũng hốt được núi bạc núi vàng

Chúc mừng 3 con giáp này sẽ gặp may mắn trong phương tiện tiền bạc, đường tài lộc rộng mở vô biên. Với họ mà nói, chuyện kiếm tiền lúc nào cũng dễ như trở bàn tay.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # con giáp may mắn 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 2 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 2 giờ 25 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể