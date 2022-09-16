Trẻ có 3 đặc điểm này, trí thông minh vượt trội, vận tài lộc dồi dào, tiền bạc ăn ba đời chưa hết

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 11:15

Trong nhân tướng học, trẻ có 1 trong 3 đặc điểm này, tài vận càng dồi dào, được coi là biểu tượng của tài vận và có thể tiết lộ về tính cách, vận may cũng như khả năng giàu có của một người.

Nét mặt thường thể hiện rõ tương lai của một người. Nếu như nhìn những người tài giỏi, giàu sang thì họ thường có một trong ba điểm chung dưới đây. Nếu bản thân cũng có điểm tương đồng như vậy thì thật sự chúc mừng bạn, tương lai huy hoàng.

Trán cao

Người có trán cao vừa nhìn vào thường được khen khuôn mặt sáng sủa, được việc. Quả thật sự tài giỏi và lanh lợi của họ không ai bằng. Từ một nhân viên bình thường, vào công ty còn bị nhiều người nghi ngờ không làm nên trò trống thì người trán cao đã chứng minh mọi người sai hoàn toàn khi vội vàng đánh giá.

rong thời gian ngắn, người trán cao đã kiếm được nhiều hợp đồng béo bở, định hướng chiến lược đúng đắn giúp công ty lời to. Thế là công sức đã được đền đáp khi thăng tiến, dưới một người mà trên nhiều người. Phải công nhận chưa đến tuổi trung niên mà người trán cao đã có được địa vị và tiền bạc như mơ ước. Và với một người toàn diện như thế thì tất nhiên kiếm được người bạn đời xứng lứa vừa đôi, con đàn cháu đống, tất cả đều trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Trẻ có 3 đặc điểm này, trí thông minh vượt trội, vận tài lộc dồi dào, tiền bạc ăn ba đời chưa hết - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Mũi lân

Xét về mặt thẩm mỹ, mũi lân khiến cho tổng thể khuôn mặt trở nên thô và mất cân đối.

Mũi lân là dáng mũi to, phần cánh mũi nở rộng, phần da dày và lỗ chân lông lớn. Người sở hữu mũi lân (đặc biệt là nam giới) thường thành công và giàu có ngay từ khi còn trẻ. Càng về trung niên, sự nghiệp của họ sẽ càng phất, sức khỏe dồi dào, vợ hiền con ngoan, cũng là “trăm người có một”.

Đa số những người có dáng mũi này đều đáng để gửi gắm niềm tin và hợp tác làm việc. Họ có khát vọng lớn, thích mạo hiểm và luôn kiên định với những hoài bão của bản thân.

Người có mũi lân cũng rất biết nắm bắt thời cơ để vươn lên. Vì vậy, họ cả đời không cần lo lắng về chi tiêu tiền bạc.

Trẻ có 3 đặc điểm này, trí thông minh vượt trội, vận tài lộc dồi dào, tiền bạc ăn ba đời chưa hết - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Gò má cao

Gò má trên khuôn mặt trẻ có thể phản ánh mức độ quyền lực của một người. Người có gò má càng cao thì quyền lực của họ khỏi phải bàn, mỗi lời họ nói ra đều có giá trị như vàng, như ngọc, ai cũng răm rắp nghe theo. Để có được điều đó thì tất nhiên họ phải là người có thực lực, làm gì cũng suy tính kỹ lưỡng, không thực hiện những việc có tính rủi ro, nên thành công là điều không quá khó hiểu.

Còn với người có gò má cao nhưng không ở địa vị cao thì vẫn là một người nổi bật trong số đông, chỉ là chưa được thời. Vậy nên, người này cần cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, cứ kiên định với mọi suy tính của bản thân thì sớm muộn cũng thăng chức, tiền đồ rộng mở, không giàu cũng sang, đủ ăn đủ mặc đến ba đời.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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