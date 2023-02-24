Top những con giáp SỐ ĐỎ nhất trong tuần đầu tiên tháng 3/2023, ơn trên soi sáng, của nả chất đầy, mua may bán đắt, gánh tiền còng lưng

Tâm linh - Tử vi 24/02/2023 19:40

Chúc mừng 3 con giáp may mắn đón vận tốt trong tuần đầu tiên tháng 3/2023.

Tuổi Thìn

Theo tử vi, người tuổi Thìn bẩm sinh có vận thế rất tốt, lại là người lạc quan, hòa đồng với mọi người. Đặc biệt, con giáp này luôn được sự bảo trợ của thần tài gia. Đúng tuần đầu tiên tháng 3/2023, do có quý nhân tương trợ, tài tinh soi chiếu nên tài phú tăng cao, tài lộ rộng mở.

Con giáp này liên tiếp thu về những khoản tiền không nhỏ từ công việc chính cũng như việc kinh doanh bên ngoài. Với đầu óc linh hoạt, chí tiến thủ cao độ, năng lực làm việc xuất sắc nên người tuổi Thìn nhận được sự coi trọng của lãnh đạo nên sự nghiệp hanh thông, có cơ hội tăng chức tăng lương và tài vận cũng vì thế mà trở nên dồi dào.

Top những con giáp SỐ ĐỎ nhất trong tuần đầu tiên tháng 3/2023, ơn trên soi sáng, của nả chất đầy, mua may bán đắt, gánh tiền còng lưng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thẳng thắn, bộc trực, làm việc gì cũng quang minh chính đại và đặc biệt là “không cần nhìn sắc mặt của người khác, chỉ cần tâm trạng mình tốt là được”. Thời gian tuần đầu tiên tháng 3/2023 do có cao nhân dẫn đường chỉ lối, người tuổi Ngọ đã biết hạ bớt cái tôi cá nhân quá cao để thuận lợi hơn trong việc phát triển sự nghiệp. Chính vì thế mà thu nhập cũng dồi dào hơn trước rất nhiều. 

Người tuổi Ngọ trước đây thường hay gặp khúc mắc, khó khăn trong tình cảm nhưng trong tương lai, chuyện tình cảm của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ, mọi vướng mắc đều được giải quyết ổn thỏa, chuyện tình cảm không còn là áp lực lớn với người tuổi Ngọ nữa. Ngoài ra, lộc lá cũng sẽ tràn vào túi giúp bạn dư dả cả năm.

Top những con giáp SỐ ĐỎ nhất trong tuần đầu tiên tháng 3/2023, ơn trên soi sáng, của nả chất đầy, mua may bán đắt, gánh tiền còng lưng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi chân thành, hữu dũng hữu mưu, phàm bất cứ việc gì cũng chỉ muốn dựa vào bản thân, không thích sử dụng những thủ đoạn mờ ám, khi gặp vấn đề sẽ luôn bình tĩnh mà xử lý. Đúng tuần đầu tiên tháng 3/2023, cát tinh “phúc lộc”, ”lộc huân” xuất hiện trong cung mệnh nên cơ hội đổi đời, đổi vận không ngừng đến với con giáp này. Chỉ cần kiên trì nắm bắt ắt con giáp này sẽ hóa rồng, hóa phượng. 

Người tuổi Mùi chân thành, nghĩa khí, đặc biệt luôn có được những mối nhân duyên tốt đẹp, thời gian tới , con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, cuộc sống suôn sẻ, và sẽ có chuyện tình cảm nồng nàn, ngọt ngào.

Top những con giáp SỐ ĐỎ nhất trong tuần đầu tiên tháng 3/2023, ơn trên soi sáng, của nả chất đầy, mua may bán đắt, gánh tiền còng lưng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

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