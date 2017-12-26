Top nàng giáp phải 2 đời chồng mới mong có được hạnh phúc viên mãn, chồng con chiều chuộng cả đời

Tâm linh - Tử vi 26/12/2017 18:01

Số trời đã định, phụ nữ thuộc những con giáp sau phải trải qua hai đời chồng mới tìm được hạnh phúc thật sự cho đời mình.

Khi kết hôn ai cũng mong muốn mình sẽ chung sống hạnh phúc với bạn đời đến răng long đầu bạc, không ai kết hôn để ly hôn. Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân với biết bao biến cố, thăng trầm khiến những người trong cuộc không còn tìm thấy tiếng nói chung, lửa yêu nguội lạnh nên ly hôn sẽ làm giải pháp cuối cùng. Dù chẳng ai mong hôn nhân đổ vỡ, nhưng những con giáp sau đành phải chấp nhận gãy gánh hôn nhân mới mong có được hạnh phúc viên mãn.

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Dù chẳng ai mong mình sẽ gãy gánh hôn nhân, nhưng những con giáp sau phải trải qua 2 đời chồng mới mong tìm được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Sau đây là những con giáp phải trải qua 2 đời chồng mới có được hạnh phúc như ý

Nàng Dần

Dần thông minh, khôn khéo và tự tin tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình, trong cuộc sống xã hội họ có thể khiến người khác nể trọng, ganh tỵ nhưng đời sống hôn nhân thì không. Người xưa nói phụ nữ tuổi Dần cao số quả chẳng sai, dù Dần thành công trong sự nghiêp nhưng hôn nhân của họ lại gặp vô số bất hạnh. Phụ nữ tuổi Dần rất dễ vì những tranh chấp, mâu thuẫn vụn vặt  chất chứa lâu ngày mà ly hôn bạn đời. Nếu không thẳng thắn đối mặt với sai lầm của nhau, không biết cách kiểm soát cảm xúc vợ chồng bạn chắc chắn khó tránh khỏi chia ly.

Ở cuộc hôn nhân thứ hai, nàng Dần đã học cách thấu hiểu, sẻ chia và tôn trọng đối phương. Đây chính là cách để họ trân trọng cuộc sống hiện tại, biết cách trân trọng và vun vén cho hạnh phúc vợ chồng. Nhờ vậy, phụ nữ tuổi Dần sẽ được chồng yêu thương, chiều chuộng cả đời khiến ai cũng ganh tỵ.

Top nàng giáp phải 2 đời chồng mới mong có được hạnh phúc viên mãn, chồng con chiều chuộng cả đời - Ảnh 2
Sau đổ vỡ ở cuộc hôn nhân đầu, Ngọ bản lĩnh, biết tiết chế cảm xúc để giữ gìn hạnh phúc bên người chồng thứ hai - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ tràn đầy sức sống, luôn ham thích khám phá và mang nguồn năng lượng tích cực. Ngọ luôn biết cách để mình trở nên tỏa sáng giữa đám đông, biết cách khiến người khác phải ngoan ngoãn nghe lời mình. Tuy cá tính, bản lĩnh là thế nhưng hôn nhân của Ngọ lại bấp bênh khó lường.

Chính vì quá mạnh mẽ, cá tính và ưa áp đặt Ngọ khiến chồng mình cảm thấy áp lực, thậm chí chán nản khi luôn bị vợ kiểm soát, điều khiển và áp đặt suy nghĩ lên mình. Rất nhiều người chồng của phụ nữ tuổi Ngọ rời bỏ họ không phải vì hết yêu mà bởi quá chán ngán, mệt mỏi khi chung sống với người vợ quá bảo thủ.

Kết hôn lần thứ hai, Ngọ đã biết rút kinh nghiệm, không đi vào vết xe đổ của chính mình nên người chồng sẽ cảm thấy bình yên, hạnh phúc và trân trọng vợ. Nhờ thế, Ngọ sẽ được hưởng bình yên, êm ấm bên chồng con cả đời.

Top nàng giáp phải 2 đời chồng mới mong có được hạnh phúc viên mãn, chồng con chiều chuộng cả đời - Ảnh 3
Vì quá nhạy cảm, tinh tế đôi khi Mùi lại tự làm khổ chính mình trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất nhạy  cảm, tinh tế và xem trọng tình cảm. Trong đối nhân xử thế, Mùi luôn biết cách xử xử phải phép, tử tế và không khiến ai phải phiền lòng về mình. Trong tình yêu, Mùi luôn mưu cầu một chuyện tình hoàn mỹ, một người đàn ông yêu thương mình hết lòng hết dạ và không bao giờ chấp nhận sự san sẻ thương yêu.

Chính vì rất xem trọng tình yêu, Mùi dễ tổn thương trước sự vô tâm, lạnh nhạt hay hành động lạ của bạn đời. Chỉ cần chồn g im lặng trong những trận cãi nhau, bỏ ra khỏi nhà khi tranh cãi và không nghe điện thoại khi giận hờn cũng đủ sức khiến trái tim Mùi như bị bóp nghẹt. Những tổn thương ấy khiến Mùi ngột ngạt, đớn đau và chấp nhận buông tay để giải thoát cho chính mình.

Không mơ mộng, lãng mạn như cuộc hôn nhân đầu tiên, Mùi mạnh mẽ, thực tế và bớt cầu toàn hơn. Họ biết cách cân bằng cảm xúc và cuộc sống, biết cách kiểm soát bản thân và yêu thương một nửa vừa vặn. Trải qua hai đời chồng nhưng Mùi lại có được hạnh phúc viên mãn, tiền tài phú quý, vạn sự như ý.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Những con giáp sau sẽ đại phát đại lợi, vận may đỏ  như son trong 5 năm tới khiến ai cùng ganh tỵ.

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