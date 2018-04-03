Top nàng giáp được chồng ‘cưng như trứng’, hạnh phúc ngất ngây sau khi kết hôn

Con giáp này rất khiêm nhường, chân thành và tốt bụng. Họ biết mềm nắn rắn buông. Họ luôn một lòng vì gia đình, luôn muốn gia đình đủ đầy, hạnh phúc.

Phụ nữ tuổi này sống nội tâm, thiện lương, thanh cao. Họ cần cù, thẳng thắn và sống tình cảm.

Phụ nữ tuổi Dậu khôn khéo, tinh tế, luôn biết chăm lo và tận tụy vì gia đình.

Phụ nữ tuổi Dậu sống tích cực, vui vẻ. Sau khi kết hôn, họ có cuộc sống rất phong phú, thoải mái vui vẻ. Vì vậy, vợ chồng con giáp này luôn hạnh phúc đủ đầy.

Nhờ có người vợ biết vun vén thế, chồng của con giáp này luôn có thể thành công vang dội. Cuộc sống gia đình sung túc, viên mãn đáng ngưỡng mộ.

Phụ nữ tuổi Dậu sống tích cực, vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão sinh ra đã có nhiều phúc đức, biết khôn khéo cư xử, nhường nhịn khi cần và lo toan vì gia đình.

Dù họ có đôi khi quá cố chấp nhưng bụng dạ rất tốt, chân thành đối tốt với người khác.

Khi đã lấy chồng, họ được chồng yêu thương, con cháu hiếu thảo. Cuộc sống về sau hạnh phúc ngập tràn.

Khi đã lấy chồng, họ được chồng yêu thương, con cháu hiếu thảo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ luôn xem gia đình là số 1 khi lấy chồng. Họ sống lạc quan, chân thành. Họ có lòng tự trọng cao nên muốn chồng thành công để mình được hãnh diện.

Đây là con giáp có phần truyền thồng do đó luôn khôn khéo vun vén cho hai bên gia đình. Từ đó, chồng có thể vững tâm phát triển sự nghiệp. Đây cũng là lý do họ được chồng yêu chiều hết mực. Nhất là phụ nữ tuổi Ngọ sinh năm 1990 sau khi kết hôn càng sung sướng không ai bằng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.