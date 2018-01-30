Top nàng giáp càng mũm mĩm, đẫy đà càng phát tài, giàu sang tột đỉnh

Tâm linh - Tử vi 30/01/2018 15:14

Dưới đây là những nàng giáp càng mũm mĩm càng có nhiều phúc khí, cả đời sung sướng, an nhàn không ai bì kịp.

Nhờ phúc khí trời cho, những con giáp sau nếu sở hữu thân hình càng đầy đặn, mũm mĩm càng giàu sang, phát tài.

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Nàng Hợi càng đẫy đà, mũm  mĩm càng thu hút nhiều phúc khí - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hiền lành, khôn ngoan và có tinh thần trách nhiệm nên rất thích hợp cho vị trí lãnh đạo. Họ sống chân thành, tử tế nên được đồng nghiệp nể trọng, người ngoài thương yêu, quý nhân phù hộ độ trì.

Theo nhân tướng học, người tuổi Hợi nếu càng mũm mĩm sẽ càng có nhiều phúc khí. Cứ thêm một cân trọng lượng sẽ tăng thêm một phần vận may, càng nặng cân càng may mắn sang giàu. Phụ nữ tuổi Hợi có thân hình đẫy đà chớ dại giảm cân, bởi đây chính là nét tướng vượng phu ích tử, làm lợi cho chồng con.

Top nàng giáp càng mũm mĩm, đẫy đà càng phát tài, giàu sang tột đỉnh - Ảnh 2
Lấy được vợ tuổi Thân chồng như hổ mọc thêm cánh, may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người cầm tinh con khỉ rất thông minh, nhanh nhẹn và quyết tâm cao độ với giấc mơ của mình. Một khi đã đặt ra mục tiêu cho đời mình, họ sẽ dốc toàn lực để thực hiện cho bằng được. Khi đã yêu ai, Thân sẽ một mực chung thủy và không bao giờ tham phú phụ bần.

Phụ nữ tuổi Thân sau khi kết hôn sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chồng, là người mẹ hoàn hảo của con cái. Có vợ tuổi này, chồng chỉ việc hưởng vinh hoa phú quý, con cái học hành giỏi giang, ngoan ngoãn. Vợ tuổi Thân càng tròn trịa, chồng càng dễ giàu sang, phát tài.

Top nàng giáp càng mũm mĩm, đẫy đà càng phát tài, giàu sang tột đỉnh - Ảnh 3
Mão càng nặng cân may mắn càng lại gần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp sống tình cảm, tử tế và vô cùng khôn khéo. Dù sinh ra trong gia đình khốn khó hay có điều kiện họ vẫn quyết tâm làm giàu bằng năng lực của bản thân. Nhờ sự kiên định, bền bỉ ấy sau 30 tuổi Mão đã có cho mình cơ ngơi đồ sộ với nhà cao cửa rộng, tiền xài thả ga.

Mão hãy thoải mái với cân nặng của mình, bởi nếu kiểm soát cân nặng đồng nghĩa với việc bạn đang kiềm hãm vận may của mình. Hãy cứ sống vui khỏe, yêu đời và tử tế như vốn dĩ để cuộc sống của bạn tốt đẹp, sung túc cả đời.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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