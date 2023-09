Được thần may mắn cưng chiều, tạo mọi điều kiện để kiếm tiền nên những con giáp sau sẽ có thu nhập đột phá, vượt xa mong đợi trong những tháng cuối năm.

Tuổi Mão

Nhờ có sự hậu thuẫn của thần may mắn, Mão gặp vô số vận may không ngờ trong những tháng cuối nă, giúp sự nghiệp của họ phất lên như diều gặp gió. Thu nhập tăng cao, có cơ hội thăng tiến vượt bậc giúp Mão bỗng chốc đổi đời, có thể sống an nhàn, sung sướng đến những năm sau.