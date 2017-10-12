Top con giáp trời sinh giỏi giang, hưởng quyền cao chức trọng, dễ dàng làm nên đại nghiệp

Tâm linh - Tử vi 12/10/2017 13:30

Những con giáp dưới đây trời sinh có số làm quan, thông minh, tài trí hơn người nên dễ dàng tạo dựng sự nghiệp thành công vang dội khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Thìn

Top con giáp trời sinh giỏi giang, hưởng quyền cao chức trọng, dễ dàng làm nên đại nghiệp - Ảnh 1
Người tuổi Thìn thông minh, lanh lợi, cương quyết, hoạt bát - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn thông minh, lanh lợi, cương quyết, hoạt bát. Họ thẳng thắn thành thật, khoan dung độ lượng và phản ứng nhanh nhạy. Họ xử lý công việc một cách quyết đoán, chỉ cần quyết định xong một việc nào đó thì thích bắt tay thực hiện ngay không chần chừ. Tuổi Thìn có tinh thần trách nhiệm, năng lượng dồi dào, có tiềm năng làm việc lớn và rất tự tin.

Họ biết suy luận, giỏi tìm tòi, có tài lãnh đạo nên nhiều người nể phục. Họ luôn hết mình trong công việc và có những mưu lược khôn khéo. Trời sinh tuổi Thìn giỏi giang, lại có đầu óc sáng tạo nên dễ dàng thành công trong sự nghiệp.

Tuổi Mão

Top con giáp trời sinh giỏi giang, hưởng quyền cao chức trọng, dễ dàng làm nên đại nghiệp - Ảnh 2
Những người tuổi Mão suy nghĩ vấn đề một cách thấu đáo, làm việc quyết đoán, có niềm tin mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mão suy nghĩ vấn đề một cách thấu đáo, làm việc quyết đoán, có niềm tin mạnh mẽ, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Họ thường thành đạt trên thương trường. Tuổi Mão có chí tiến thủ, biết nắm bắt mọi thời cơ và chờ đợi khi vận may đến để vươn lên. Cuộc đời của người tuổi Mão gặp nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng sau những vấp ngã đó, họ sẽ càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Tuy có vẻ bề ngoài cứng rắn nhưng tuổi Mão có một trái tim nhân hậu. Họ rất tốt với bạn bè và đồng nghiệp, song không thích có những mối quan hệ bạn bè quá thân thiết. Tuổi Mão trời sinh không có số phú quý giàu sang, nhưng vì tính chịu thương chịu khó, mạnh mẽ vươn lên, khắc phục mọi khó khăn mà làm nên sự nghiệp thành công vang dội, cuộc đời sung túc.

Tuổi Sửu

Top con giáp trời sinh giỏi giang, hưởng quyền cao chức trọng, dễ dàng làm nên đại nghiệp - Ảnh 3
Tuổi Sửu là người thật thà chất phác, làm việc cẩn thận, tâm huyết với sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu là người thật thà chất phác, làm việc cẩn thận, tâm huyết với sự nghiệp. Họ vốn không thông minh nhưng rất chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào, họ cũng cố gắng vươn lên, vượt qua một cách kiên cường nhất. 

Thành công của người tuổi Sửu đến muộn nhưng vẫn được nhiều người công nhận và ngưỡng mộ. Họ là người chính trực, ghét xu nịnh, luôn đi lên bằng chính thực lực của mình. Tuổi Mão luôn biết trước biết sau, sống tình nghĩa nên được nhiều người giúp đỡ, có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong sự nghiệp.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp top con giáp top con giáp giàu có con giáp thông minh con giáp làm quan

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 2 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 2 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay