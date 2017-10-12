Top con giáp trời sinh giỏi giang, hưởng quyền cao chức trọng, dễ dàng làm nên đại nghiệp

Họ biết suy luận, giỏi tìm tòi, có tài lãnh đạo nên nhiều người nể phục. Họ luôn hết mình trong công việc và có những mưu lược khôn khéo. Trời sinh tuổi Thìn giỏi giang, lại có đầu óc sáng tạo nên dễ dàng thành công trong sự nghiệp.

Người tuổi Thìn thông minh, lanh lợi, cương quyết, hoạt bát. Họ thẳng thắn thành thật, khoan dung độ lượng và phản ứng nhanh nhạy. Họ xử lý công việc một cách quyết đoán, chỉ cần quyết định xong một việc nào đó thì thích bắt tay thực hiện ngay không chần chừ. Tuổi Thìn có tinh thần trách nhiệm, năng lượng dồi dào, có tiềm năng làm việc lớn và rất tự tin.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão suy nghĩ vấn đề một cách thấu đáo, làm việc quyết đoán, có niềm tin mạnh mẽ, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Họ thường thành đạt trên thương trường. Tuổi Mão có chí tiến thủ, biết nắm bắt mọi thời cơ và chờ đợi khi vận may đến để vươn lên. Cuộc đời của người tuổi Mão gặp nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng sau những vấp ngã đó, họ sẽ càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Tuy có vẻ bề ngoài cứng rắn nhưng tuổi Mão có một trái tim nhân hậu. Họ rất tốt với bạn bè và đồng nghiệp, song không thích có những mối quan hệ bạn bè quá thân thiết. Tuổi Mão trời sinh không có số phú quý giàu sang, nhưng vì tính chịu thương chịu khó, mạnh mẽ vươn lên, khắc phục mọi khó khăn mà làm nên sự nghiệp thành công vang dội, cuộc đời sung túc.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là người thật thà chất phác, làm việc cẩn thận, tâm huyết với sự nghiệp. Họ vốn không thông minh nhưng rất chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào, họ cũng cố gắng vươn lên, vượt qua một cách kiên cường nhất.

Thành công của người tuổi Sửu đến muộn nhưng vẫn được nhiều người công nhận và ngưỡng mộ. Họ là người chính trực, ghét xu nịnh, luôn đi lên bằng chính thực lực của mình. Tuổi Mão luôn biết trước biết sau, sống tình nghĩa nên được nhiều người giúp đỡ, có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong sự nghiệp.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm