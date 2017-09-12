Người tuổi Dần sinh ra đã có mệnh phú quý nhưng thời trẻ cuộc sống rất khó khăn, phải lam lũ vất vả. Họ có tính cách nhẫn nại, khả năng chịu đựng và năng lực chiến đấu mạnh mẽ, thường thích một mình đương đầu với những khó khăn. Đến năm 35 tuổi, tài vận bắt đầu ào ạt gõ cửa nhà người tuổi Dần. Nhiều người tuổi Dần có sự nghiệp thành công đều phải trải qua vất vả, hao mòn bao nhiêu tâm trí thì mọi công lao mới được bù đắp xứng đáng.

Người tuổi Thân trời sinh thông minh mưu trí nhưng cuộc đời thời trẻ quá bằng phẳng, không có cơ hội để phô diễn tài năng. Vì thế mà sự nghiệp của họ thường phải qua nhiều đường vòng mới tới được đỉnh thành công. Nhưng sau bao năm thời niên thiếu bôn ba vất vả, tài năng của người tuổi Thân bắt đầu có cơ hội phát triển. Họ có năng lực đảm nhận công việc nhiều tính cạnh tranh, hiệu quả làm việc cao, tầm tuổi trung niên không còn phải lo ăn lo mặc, tiền tài phú quý đầy nhà.

Tuổi Tỵ

Người cầm tinh con rắn đa sầu đa cảm, ngoài mềm trong cứng. Họ thường có một tuổi thơ cơ cực, không đủ đầy, không được dựa dẫm cha mẹ nên tự lập rất sớm. Nhưng tới năm 35 tuổi, vận may trời ban của người tuổi Tỵ mới bắt đầu đến, bao nhiêu vất vả, lam lũ đúc kết thành kinh nghiệm hỗ trợ họ dễ dàng đạt được thành công. Từ giai đoạn đó, người tuổi Tỵ được bộc lộ tài năng toàn diện, đạt được những thành tựu đáng nể. Cuộc sống của họ cũng không có gì lo lắng về chuyện tiền bạc.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu phải chấp nhận thời trẻ có cuộc sống khó khăn, thành công đến muộn. Họ trải đời sớm nên đúc kết được khá nhiều kinh nghiệm cho bản thân để đạt được sự nghiệp thành công hơn mong đợi. Đến năm 35 tuổi, họ sẽ nhận được những gì bản thân đáng có. Tuổi Sửu sẽ thực hiện được ước mơ của mình, hưởng một cuộc sống trọn vẹn, viên mãn.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý tâm địa thiện lương, tính tình tỉ mỉ, cẩn thận. Trước tuổi 30, người tuổi Tý thường không có nhiều cơ hội thể hiện tài năng, cũng như không gặp được quý nhân hỗ trợ tài năng phát triển. Nhưng sau tuổi 30, người tuổi Tý như được rèn giũa, không ngại đương đầu với khó khăn, cũng không bị khó khăn cản bước, con đường tới thành công trở nên bằng phẳng và dễ dàng.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm