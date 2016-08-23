Top con giáp phải cẩn thận nếu không muốn vướng vào vận đen vào cuối năm 2016

Những tháng cuối năm, những con giáp sau đây dễ bị “tiền mất tật mang” nếu không cẩn thận.

Tuổi Thân

Con giáp này dễ bị mất tiền bạc vào những tháng cuối năm.

Những người này không phải không cố gắng, mà là do gặp vận đen về tiền bạc.

Nhưng vẫn có cách để mọi chuyện tốt hơn, là hãy mở rộng quan hệ với những người tuổi Tý, Thìn và Tỵ.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão khá cẩn trọng. Vì nhát gan nên nhiều lúc họ còn nghĩ không tốt về người khác để đề cao cảnh giác, tránh gây hậu quả xấu.

Cuối năm nay, người tuổi Mão gặp vấn đề, công việc cũng có chút khó khăn, họ nên cẩn thận.

Tuổi Tỵ

Tiền bạc vào mùa đông của có vẻ không được cân bằng khoản chi nhiều hơn thu.

Dù không gặp vấn đề gì nghiêm trọng nhưng vì chút khó khăn nên bạn thấy kiếm tiền khó hơn, tiền bạc thiếu hụt

Tuổi Tuất

Tiền bạc của tuổi Tuất có phần giảm đi vào mùa thu. Đường tài vận của bạn không suôn sẻ, dễ hao tốn tiền bạc.

Và những tháng cuối năm, bạn có nhu cầu mua sắm nhiều hơn, nên dễ dẫn đến thiếu thốn tiền bạc, như túi chẳng còn tiền.

Và những ai tuổi này đang kinh doanh thì cũng nên cẩn trọng với những đối tác làm anh, coi chừng bị lừa đảo, dễ dẫn đến phá sản.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-con-giap-phai-can-than-neu-khong-muon-vuong-vao-van-den-vao-cuoi-nam-2016-152729.html