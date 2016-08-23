Top con giáp phải cẩn thận nếu không muốn khổ cả đời vì bị lừa tình và tiền

Vì quá tốt tính và cả tin mà những con giáp dưới đây rất dễ bị lừa tình lẫn tiền

Tuổi Sửu: Dễ dàng tin vào lời hứa của người khác

Đây là những người rất thật thà và điềm đạm. Và họ cũng dễ tin vào lời hứa của người khác. Họ luôn rất xem trọng những lời hứa.

Vì vậy, khi đã hứa họ sẽ cố gắng làm cho bằng được. Và khi họ được ai đó hứa điều gì, họ sẽ không cân nhắc gì mà tin tưởng vô điều kiện. Vì vậy mà họ dễ bị bội hứa, mất cả tiền lẫn tình.

Tuổi Mão: Quá tin vào óc quan sát và khả năng phán đoán của mình

Người tuổi Mão rất có đầu óc, nhanh nhạy, luôn biết nhìn nhận và phân tích vấn đề hiệu quả. Cùng với cách sống giản đơn, hiền lành, luôn giữ lời hứa, họ luôn được mọi người tin tưởng và yêu mến. Và họ cũng rất tin vào phán đoán của mình vì vậy mà lắm lúc dễ bị lừa.

Vì vậy mà người tuổi Mão nên học cách kiềm chế bản thân. Tự tin là một điều hay, nhưng tin quá mức thì lại không tốt. Họ nên tiếp thu lời khuyên của mọi người để tránh bị dối lừa.

Tuổi Mùi: Dễ bị lợi dụng vì sự tốt bụng

Đây là những người rất tốt bụng, thánh thiện và đơn giản. Họ luôn sống rất tich cực dù có trải qua bao khó khăn thăng trầm.

Họ rất tốt bụng với mọi người xung quanh, luôn mong những điều tốt lành sẽ đến với người khác. Vì vậy mà chắc chắn họ sẽ được đền đáp bởi lòng tốt này. Nhưng họ cũng nên cẩn trọng vì dễ bị người khác lừa dối, lòng tốt không đặt đúng chỗ.

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