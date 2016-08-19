Top con giáp nữ mạnh mẽ và bản lĩnh nhất

Những con giáp sau đây luôn tràn đầy năng lượng với ý chí kiên cường và mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh

Tuổi Dậu

Đây là những người rất đúng giờ, luôn giữ lời dù khá nóng nảy. Họ sẽ cảm thấy khó chịu khi không thể hoàn thành việc hiệu quả được. Những cô gái tuổi này luôn đòi hỏi khá cao vào công việc vì vậy mà muốn mọi điều hoàn hảo. Họ không ngại ngần đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống. Họ luôn có trách nhiệm với việc mình làm, luôn đi đến cùng không bỏ dở. Dù sao thì họ vẫn là những cô gái có phần yếu đuối, vẫn cần được an ủi, bảo vệ

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão luôn có nhiều bạn bè do có mối quan hệ rộng. Họ dễ thành công nhờ sự thông minh và cần mẫn của bản thân. Bạn bè của họ đa phần là nam giới, sẵn sàng xưng huynh đệ cùng họ. Vì vậy mà tính cách của họ có phần phóng khoáng và thoải mái của nam giới, không tính toán chi li.

Trong công việc, họ hơi thiếu cẩn trọng đôi chút. Nhưng dù sao thì bên cạnh họ luôn có anh em bạn bè hổ trợ, không dễ gì mà mệt đến bở hơi tai.

Tuổi Ngọ

Những phụ nữ tuổi Ngọ luôn rất mạnh mẽ với bản lĩnh kiên cường, họ muốn một thành công rực rỡ. Cá tính của họ nhiều khi còn mạnh hơn cả nam giới. Dù vậy, đó lại là sức hút của họ với nam giới. Những cô nàng này luôn là những người yêu thú vị và khiến đối phương không thể rời.

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