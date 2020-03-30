Top con giáp may mắn nhất tuần (30/3 – 5/4) thu nhập tăng vọt, tiền đầy túi, tình đầy tim

Tâm linh - Tử vi 30/03/2020 12:32

Sách tử vi tuần mới có nói, ai khổ mặc ai, riêng 3 con giáp may mắn nhất tuần (30/3 – 5/4) này sẽ có tình tiền viên mãn, cuộc sống thăng hoa, hạnh phúc rực rỡ.

Chỉ cần bước sang tử vi tuần mới (30/3 – 5/4) những con giáp may mắn nhất đời này sẽ tha hồ hưởng lộc trời cho, tình duyên phơi phới khiến ai cũng hờn.

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Sách tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, từ (30/3 – 5/4) Tỵ chính là con giáp may mắn nhất tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, bản lĩnh và có gan làm giàu. Họ chẳng sợ khổ, không sợ cực, tất nhiên càng không sợ thất bại. Dù nếm trải không ít cam go, khốn khó nhưng Tỵ vẫn kiên trì đeo đuổi ước mơ đến cùng, thế nên càng về hậu vận con giáp tài năng này càng giàu sang phú quý.

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, từ (30/3 – 5/4) Tỵ chính là con giáp may mắn nhất tuần. Được cát tinh gia hộ, cấp trên nâng đỡ nên Tỵ sẽ có thu nhập tăng vọt. Chuyện tình duyên của Tỵ cũng thuận lợi như ý, hạnh phúc viên mãn.

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Sự nghiệp của Thân vô cùng thuận lợi, càng chí thú làm ăn họ càng có của nả đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Khéo ăn nói, biết cách kết bạn và chân thành trong các mối quan hệ nên Thân cứ bước chân ra đường là có quý nhân phù trợ, thần tài nuông chiều. Nhờ thế, sự nghiệp của Thân vô cùng thuận lợi, càng chí thú làm ăn họ càng có của nả đầy nhà.

Nếu chưa có người yêu thì tuần mới này chính là thời điểm người ấy xuất hiện trong cuộc đời bạn. Nếu đã yên bề gia thất, mái ấm của Thân càng thêm đầm ấm, các thành viên thêm yêu thương, quyến luyến không rời.

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Chẳng những làm ăn thuận buồm xuôi gió, con giáp giàu có này còn một vốn bốn lời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Là người cẩn trọng, làm việc gì cũng dốc cạn tâm can nên Dậu được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể. Nhờ sự nhanh nhạy của mình nên ngoài việc chốn công sở Dậu còn có nghề tay trái, đây cũng là lĩnh vực giúp họ làm giàu nhanh chóng.

Trong tuần đầu tiên của tháng 4/2020 này, Dậu sẽ được sao Hồng Loan chiếu mệnh. Chẳng những làm ăn thuận buồm xuôi gió, con giáp giàu có này còn một vốn bốn lời, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!

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