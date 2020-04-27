Top con giáp may mắn nhất tuần (27/4 - 3/5), làm gì cũng thành công, tiền ùn ùn chui vào túi

Tâm linh - Tử vi 27/04/2020 05:40

Khổ tận cam lai, từ (27/4 - 3/5) top con giáp may mắn nhất tuần này sẽ có cơ hội đổi đời ngoạn mục, tha hồ gánh lộc vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Nhờ có phúc phần trời cho, bề trên nâng đỡ những con giáp may mắn này sẽ có tuần mới với vận đỏ như son, cuộc sống thăng hoa, viên mãn.

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Chỉ cần nắm bắt cơ hội trời cho con giáp may mắn này ắt muốn gì được nấy, có tháng 5/2020 ngập trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp hiền lành, sống tình cảm và biết cách đối nhân xử thế. Đứng trước những khó khăn, thất bại Mão chưa bao giờ bỏ cuộc. Càng chông gai con giáp này càng mạnh mẽ tiến về phía trước, từng bước khẳng định chính mình.

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, trong 7 ngày tới Mão sẽ có cơ hội đổi đời, trở thành con giáp giàu có hiếm ai bì kịp. Chỉ cần nắm bắt cơ hội trời cho Mão ắt muốn gì được nấy, không chỉ tuần này mà cả tháng 5/2020 Mão sẽ ngập trong nhung lụa.

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Khổ tận cam lai, may mắn sẽ mỉm cười với Sửu, giúp bạn làm đâu thắng đó, tiền của lũ lượt chui vào két - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chăm chỉ, chịu thương chịu khó và có trách nhiệm trong công việc nên từ cấp trên, đối tác đến đồng nghiệp đều hết lòng kiêng nể tài năng của Sửu. Trong tuần mới này Sửu sẽ khá bận rộn với hàng tá công việc ập xuống đầu. Thế nhưng, thay vì than vãn Sửu hãy tận dụng triệt để thế mạnh, tài năng để ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Khổ tận cam lai, may mắn sẽ mỉm cười với Sửu, giúp bạn làm đâu thắng đó, tiền của lũ lượt chui vào két. Thức trắng đêm để đếm tiền, càng về cuối tuần càng hưng thịnh là phúc phần Sửu xứng đáng nhận được.

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Càng dám ước mơ Ngọ càng gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhanh nhẹn, cá tính và thông minh nên Ngọ cực thích hợp với những công việc đòi hỏi tính sáng tạo. Càng không tự giới hạn chính mình, càng dám ước mơ Ngọ càng gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp.

Những khó khăn, gian khổ đã qua, trong những ngày cuối tháng 4 này Ngọ sẽ tìm được cơ hội để sở hữu cuộc sống sung túc đủ đầy, viên mãn hạnh phúc như bấy lâu nay vẫn thầm ước ao.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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