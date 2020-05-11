Top con giáp may mắn nhất tuần (11/5 - 17/5): Tiền ập vào nhà, càng về cuối tuần càng phát tài phát lộc

Tâm linh - Tử vi 11/05/2020 07:25

Số trời đã định, trong tử vi tuần mới từ (11/5 - 17/5) top con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, cơ hội phát tài tìm đến tận cửa.

Sách tử vi tuần mới có nói, nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất tuần này gia chủ sẽ một bước đổi đời, càng về cuối tuần càng giàu ú ụ.

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Làm một hưởng mười, phú quý theo chân, tiêu tiền khỏi nghĩ là tương lai con giáp may mắn này nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp siêng năng, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc. Nhờ nhìn xa trông rộng, chớp lấy thời cơ nên ngay những ngày đầu lập nghiệp con giáp giàu có này đã công thành danh toại, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong 7 ngày tới Sửu sẽ gặp được khá nhiều may mắn. Mọi trắc trở, xui xẻo đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho tiền tài ùa vào nhà con giáp giàu sang này. Làm một hưởng mười, phú quý theo chân, tiêu tiền khỏi nghĩ là tương lai Sửu nắm chắc trong tay.

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Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm giờ đây Tý sẽ rung đùi hốt bạc, tiền chất chật nhà khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, cá tính và vô cùng khôn ngoan nên Tý gặt hái được rất nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Họ dám dấn thân, có tham vọng đổi đời nên càng về hậu vận càng lắm của nhiều tiền, sự nghiệp thăng hoa.

Từ (11/5 - 17/5), nhờ có thần tài chấm số đỏ, bề trên chiếu cố nên Tý ắt làm ăn hưng thịnh, tài vận dồi dào. Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm giờ đây Tý sẽ rung đùi hốt bạc, tiền chất chật nhà khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

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Càng về cuối tháng Mùi càng kiếm được bộn tiền, cứ thế mà phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hiền lành, chân thành là thế nhưng trong công việc Mùi vô cùng tài giỏi, có bản lĩnh hơn người. Dẫu nếm trải thất bại, khốn khó cùng cực nhưng chưa bao giờ Mùi bỏ cuộc. Dám đứng lên từ thất bại, dám vượt qua giới hạn của bản thân để thay đổi cuộc sống nên con giáp ngoan cường này sẽ có khá nhiều chuyển biến tích cực trong vận mệnh.

Xem tử vi tháng 5/2020 có nói, từ (11/5 - 17/5) con giáp may mắn này sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương. Cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp nâng đỡ nên càng về cuối tháng Mùi càng kiếm được bộn tiền, cứ thế mà phất lên như diều gặp gió.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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