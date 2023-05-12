Top con giáp lộc lá phủ phê, tiền ùa vào túi vào đúng 10h sáng ngày 13/5: tài khoản tăng theo cấp số nhân, tương lai trở nên giàu có nếu biết nắm bắt cơ hội 'ngàn vàng'

Người tuổi Tuất sẽ cảm thấy cuộc sống chuyển sang hướng mới vào đúng 10h sáng ngày 13/5. Được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên Tuất “làm đâu thắng đó”.

Đây là cơ hội để Tuất triển khai các kế hoạch làm ăn buôn bán, kinh doanh ắt có lãi. Tuất còn chần chừ do dự thì sẽ đánh mất lợi thế sẵn có của mình.

Nhờ được nhận nhiều may mắn trời ban nên vào thời điểm này, Tuất hoàn thành tốt các kế hoạch đầu tư và nhận kết quả rực rỡ hơn dự kiến ban đầu.

Người tuổi Tuất thông minh, nhanh trí, luôn có hướng giải quyết trong bất kì trường hợp nào. Với trực giác nhạy bén của mình, Tuất càng dễ thành công trong làm ăn kinh doanh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng 10h sáng ngày 13/5, tuổi Tý không phải lo lắng quá nhiều về công việc, mọi việc làm đều thuận buồm xuôi gió. Những dự án bạn nhận được trước đó nhanh chóng được bạn xử lí gọn gàng, trọn vẹn. Không những vậy, nhờ sự xuất hiện của quý nhân phù trợ nên mọi quyết định đều được bạn đưa ra sáng tạo, độc đáo. Họ cũng chính là những người sẵn sàng nâng đỡ cho bạn trong thời gian sắp tới.

Chuyện làm ăn tiến triển nhanh chóng trong thời điểm này, bạn trở nên niềm nở chân thành mà dễ dàng chinh phục được cảm tình của khách hàng, để lại ấn tượng tốt sẽ giữ chân được khách hàng cho những lần mua hàng sắp tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thời điểm này sẽ có nhiều sự thay đổi trong cuộc sống của người tuổi Mão, tuy nhiên sự thay đổi này sẽ diễn ra từ từ và có liên quan đến chuyện đầu tư, tài lộc, đất đai cũng như các cơ hội về việc làm.

Với những người tuổi Mão, họ không phù hợp cho những sự liều lĩnh, vì thế hãy cứ đi chậm mà chắc thì sẽ là tốt nhất.

Vào đúng 10h sáng ngày 13/5 này, theo các chuyên gia phong thủy, nguồn năng lượng của tuổi Mão đang dần tích tụ và trở nên dồi dào hơn, chính là lúc họ nên bắt tay vào công việc. Đây là 1 thời điểm họ rất bận rộn với các dự án, nhưng hãy đảm bảo các lựa chọn của họ đều được cân nhắc kỹ càng thì khả năng thành công sẽ nằm trong tầm tay.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.