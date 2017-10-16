Top con giáp lên đời, vĩnh biệt kiếp làm thuê trở thành đại gia, may mắn đủ đường cuối năm 2017

Cuối năm 2017, tuổi Dậu sẽ hưởng được lộc trời ban, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền cứ thế đổ về ào ạt, tiêu xài không hết. Họ được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Cuối năm là thời điểm đánh dấu bước chuyển mình lớn của tuổi Dậu. Khả năng đổi đời của họ rất cao, bỗng chốc trở thành đại gia giàu 'nứt vách đổ tường' khiến nhiều người ganh tỵ.

Tuổi Thân trời sinh vốn rất thông minh, nhanh nhẹn, biết nắm bắt thời cơ để phát triển sự nghiệp. Họ rất giỏi giao tiếp nên được nhiều người trọng dụng, giúp đỡ. Cuối năm 2017, khả năng và bản lĩnh của tuổi Thân ngày càng được thể hiện rõ rệt.

Họ có cơ hội thể hiện tài năng của mình và được nhiều người công nhận. Họ nói được làm được và rất tự tin với những dự án của mình. Nhờ có Thần tài giúp đỡ nên họ rất may mắn, sở hữu được khối tài sản kếch xù không ai sánh bằng.

Tuổi Tỵ

Dù có gặp những khó khăn, trở ngại nhưng người tuổi Tỵ vẫn khéo léo vượt qua, vươn mình tỏa sáng vào cuối năm 2017. Hết tháng 10, tuổi Tỵ sẽ nhận được tin vui từ người thân, bạn bè ở phương xa. Có thể sẽ có người tin tưởng giao cho họ công việc làm ăn lớn với mức lợi nhuận cao ngất ngưỡng. Tuổi Tỵ được quý nhân phò trợ nên làm gì cũng gặp được nhiều may mắn, hanh thông.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn đa số đều có cuộc sống no đủ, không thiếu bất cứ thứ gì. Vận mệnh của họ rất tốt, được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng có kết quả tốt hơn mong đợi, đạt được thành công vượt bậc. Đây là một trong những con giáp đại phú đại quý trong cuối năm 2017.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm