Top con giáp lên đời, vĩnh biệt kiếp làm thuê trở thành đại gia, may mắn đủ đường cuối năm 2017

Tâm linh - Tử vi 16/10/2017 06:30

Sự nghiệp của những con giáp dưới đây bỗng phất lên, trở thành đại gia giàu sụ, tiền tiêu không hết, may mắn đủ đường vào cuối năm 2017.

Tuổi Dậu

Top con giáp lên đời, vĩnh biệt kiếp làm thuê trở thành đại gia, may mắn đủ đường cuối năm 2017 - Ảnh 1
Cuối năm 2017, tuổi Dậu sẽ hưởng được lộc trời ban, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Cuối năm 2017, tuổi Dậu sẽ hưởng được lộc trời ban, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền cứ thế đổ về ào ạt, tiêu xài không hết. Họ được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Cuối năm là thời điểm đánh dấu bước chuyển mình lớn của tuổi Dậu. Khả năng đổi đời của họ rất cao, bỗng chốc trở thành đại gia giàu 'nứt vách đổ tường' khiến nhiều người ganh tỵ.

Tuổi Thân

Top con giáp lên đời, vĩnh biệt kiếp làm thuê trở thành đại gia, may mắn đủ đường cuối năm 2017 - Ảnh 2
Tuổi Thân có sự nghiệp phát triển cuối năm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân trời sinh vốn rất thông minh, nhanh nhẹn, biết nắm bắt thời cơ để phát triển sự nghiệp. Họ rất giỏi giao tiếp nên được nhiều người trọng dụng, giúp đỡ. Cuối năm 2017, khả năng và bản lĩnh của tuổi Thân ngày càng được thể hiện rõ rệt.

Họ có cơ hội thể hiện tài năng của mình và được nhiều người công nhận. Họ nói được làm được và rất tự tin với những dự án của mình. Nhờ có Thần tài giúp đỡ nên họ rất may mắn, sở hữu được khối tài sản kếch xù không ai sánh bằng.

Tuổi Tỵ

Top con giáp lên đời, vĩnh biệt kiếp làm thuê trở thành đại gia, may mắn đủ đường cuối năm 2017 - Ảnh 3
Tuổi Tỵ được quý nhân giúp đỡ nên làm việc gì cũng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Dù có gặp những khó khăn, trở ngại nhưng người tuổi Tỵ vẫn khéo léo vượt qua, vươn mình tỏa sáng vào cuối năm 2017. Hết tháng 10, tuổi Tỵ sẽ nhận được tin vui từ người thân, bạn bè ở phương xa. Có thể sẽ có người tin tưởng giao cho họ công việc làm ăn lớn với mức lợi nhuận cao ngất ngưỡng. Tuổi Tỵ được quý nhân phò trợ nên làm gì cũng gặp được nhiều may mắn, hanh thông.

Tuổi Thìn

Top con giáp lên đời, vĩnh biệt kiếp làm thuê trở thành đại gia, may mắn đủ đường cuối năm 2017 - Ảnh 4
Những người tuổi Thìn đa số đều có cuộc sống no đủ, không thiếu bất cứ thứ gì - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thìn đa số đều có cuộc sống no đủ, không thiếu bất cứ thứ gì. Vận mệnh của họ rất tốt, được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng có kết quả tốt hơn mong đợi, đạt được thành công vượt bậc. Đây là một trong những con giáp đại phú đại quý trong cuối năm 2017.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp bỗng chốc đổi đời, giàu ú ụ, tiêu tiền khỏi nghĩ trong 3 tháng cuối năm 2017

Top con giáp bỗng chốc đổi đời, giàu ú ụ, tiêu tiền khỏi nghĩ trong 3 tháng cuối năm 2017

Những con giáp sau sẽ phất lên như diều gặp gió, giàu có nhanh đến chóng mặt khiến ai cũng phát hờn ganh tỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp cuối năm 2017 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 35 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 35 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay