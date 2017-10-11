Cả nam giới lẫn nữ giới tuổi Tý cũng rất hà tiện. Họ chỉ chọn mua những món đồ cũ thay vì mua đồ mới đắt tiền. Tuy nhiên, khi những việc quan trọng cần đến tiền thì họ sẽ không bủn xỉn mà chi tiêu thẳng tay. Tuổi Tý vốn rất thông minh và hoạt bát. Vì vậy, họ tìm ra được rất nhiều con đường mới nên tài lộc đổ về ào ạt. Họ dành thời gian của mình vào những cuộc phiêu lưu tiền bạc không ngơi nghỉ.

Những người tuổi Tý rất lạc quan và có sức sống bền bỉ. Dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất, họ cũng kiên trì vượt qua để tiến đến thành công vang dội. Họ có bản năng tự nhiên là yêu đồng tiền. Tuổi Tý rất giỏi kiếm tiền, song đó cũng có cách quản lý tài sản rất khoa học. Nếu ai bàn đến chuyện mượn tiền bạc của người tuổi Tý sẽ rất khó khăn.

Tuổi Mùi

Người sinh năm Mùi có khả năng chịu đựng ngoan cường và vô cùng mạnh mẽ. Họ là những người lao động hết sức chăm chỉ, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình mà còn đỡ bớt gánh nặng của những người khác.

Cũng vì vậy mà họ được nhiều người giúp đỡ. Tuổi Mùi thuộc trường phái chủ động. Họ không giờ bỏ lỡ thời cơ kiếm tiền ngay trước mặt. Họ luôn ý thức được là kiếm ra đồng tiền rất khó khăn. Vì thế mà tiền bạc không thể nào ra khỏi túi họ một cách vô nghĩa.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân rất thông minh và nhanh nhẹn. Họ nắm trong tay nhiều kiến thức, bất kể ngành nào họ chọn cũng có những bước thành công vượt bậc. Trong việc làm ăn, họ tính toán rất cẩn thận, lên kế hoạch chu toàn khiến người khác khó lòng sánh kịp. Tuổi Thân là người kiếm tiền rất giỏi, song cũng chi tiền rất bạo tay. Họ nhanh nhẹn, hoạt ngôn nên có thể kiếm tiền bằng rất nhiều cách khác nhau. Tuy chi tiền phóng khoáng nhưng có những lúc tuổi Thân rất biết tiết kiệm để phòng hờ những lúc gặp khó khăn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất luôn một lòng một dạ với công việc của mình. Họ luôn đề ra những mục tiêu và yêu cầu bản thân làm cho bằng được. Về phương diện tiền bạc, tuổi Tuất càng về sau càng làm ăn phát triển thịnh vượng. Họ vốn là những người thông minh, nắm bắt thời cơ, lại được trang bị kiến thức nên trong hoàn cảnh nào họ cũng kiếm ra tiền và hoàn thành công việc được giao một cách xuất sắc.

Người tuổi Tuất có ý chí rất bền bỉ, làm gì cũng bền lâu, vững vàng. Họ được quý nhân giúp đỡ nên cuộc đời sung túc an nhàn. Họ kiếm tiền giỏi, giữ tiền lại càng giỏi hơn, càng ngày càng giàu có không ai sánh bằng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm