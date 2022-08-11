Top con giáp "hút sạch lộc trời" may mắn ngập tràn, phú quý tài lộc rủ nhau kéo tới, phú quý theo chân làm điều gì cũng khiến người khác ngưỡng mộ vào cuối tháng 8

Tử vi cho biết những người tuổi Mão bẩm sinh đã thông minh, lanh lợi và nhanh nhẹn như những chú khỉ. Họ giỏi giao tiếp và có thể kết bạn với bất kỳ ai.

Trong những ngày cuối tháng 8, người tuổi Mão gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc. Con giáp này vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc.

Tuổi Mão cũng là người kiên trì, kiên định với mục tiêu mà họ đặt ra cho mình. Họ rất giỏi trong việc thích nghi với các tình huống và có thể xử lý tốt áp lực.

Đặc biệt, những người tuổi Mão có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức. Nếu làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng, lời nhuận nhờ đó cũng tăng lên. Song bên cạnh đó, người tuổi Mão cũng cần chú ý sức khỏe. Họ dễ mắc các bệnh liên quan đến phổi, đường tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vào cuối tháng này, hàng loạt tin vui gõ cửa khiến người tuổi Tỵ vô cùng phấn khởi. Những mối quan hệ trước kia bạn từng có hiềm khích, mâu thuẫn nay đã có cơ hội hóa giải. Nếu chuyển việc hoặc bắt đầu công việc kinh doanh mới, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ của nhiều đồng nghiệp, đối tác tin cậy.

Nhờ trí thông minh và khả năng nắm bắt thời cơ, cuối tháng 8 này, tài vận của người tuổi Tỵ có nhiều khởi sắc, sự nghiệp thăng tiến, rộng mở.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có lòng tự trọng rất mạnh nhưng không dễ bỏ cuộc khi gặp cản trở, đặc biệt không bao giờ từ bỏ bản thân. Họ luôn là chính mình, luôn biến sự tự ti của mình thành sự tự tin.

Con giáp tuổi Tuất lo lắng rằng mình sẽ thất bại, nhưng họ vẫn tiếp tục tiến lên. Người tuổi này luôn thách thức những điều không thể và chiếm thế áp đảo sau 1 thời gian ngắn.

Vào cuối tháng 8, những ngôi sao tốt lành và vận may sẽ phù hộ cho con giáp tuổi Tuất để mọi việc của họ suôn sẻ, không gì hạ gục được họ.

Người tuổi này sẽ có thu hoạch kép trong tình yêu và sự nghiệp, tài chính rủng rỉnh. Bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền trên đường đến với thành công.

Tuy con giáp tuổi Tuất có vẻ bốc đồng và liều lĩnh nhưng thực ra họ rất kiên định. Chỉ là họ năng động và dám nghĩ dám làm hơn nhiều người khác. Họ không được định sẵn để sống theo ý mình mà được định sẵn để sống theo những kỳ vọng.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.