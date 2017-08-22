Những tháng cuối năm 2017 top con giáp sau sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tài lộc ào ào chui vào túi như thác đổ.

Nhờ cục diện Dậu Sửu tương sinh nên càng về cuối năm Sửu lại càng may mắn. Không chỉ thăng hoa trong công việc, cuộc sống tình cảm của Sửu cũng nồng ấm viên mãn.

Những cơ hội thăng tiến sẽ tự tìm đến Sửu, việc của họ là nắm lấy cơ hội và phát huy khả năng tiềm ẩn để kiếm thật nhiều tiền. Nếu đang ấp ủ những dự định kinh doanh, muốn mở rộng nghề tay trái thì hãy tiến hành ngay lập tức.

Tháng 7 âm lịch, Sửu sẽ gặp chút khó khăn nhưng đừng lo lắng, quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ bạn.

Tuổi Mão

Là con giáp chăm chỉ, khéo léo và ham học hỏi nên Mão dễ nhận được sự yêu mến, giúp đỡ của những người xung quanh. Cách Mão quan tâm, chăm sóc đến đồng nghiệp, người thân hay hàng xóm cũng giúp họ được yêu quý.

Cuộc sống, công việc của Mão trong năm 2017 khá suôn sẻ, tốt đẹp. Đặc biệt, ba tháng cuối năm chính là thời cơ vàng để họ làm giàu. Đừng nghi ngờ khả năng của bản thân, cũng đừng lo sợ thất bại. Hãy làm hết sức mình, cơ hội trở thành đại gia đang nằm trong tay bạn đấy.

Tuổi Tỵ

Vận may sẽ liên tục gỡ của người tuổi Tỵ, giúp họ có những bước tiến dài trong công việc, sự nghiệp. Tỵ hãy cứ khéo léo, thông minh và nỗ lực hết mình rồi việc tăng lương, thăng chắc sẽ là chuyện hiển nhiên.

Nếu đa xyên bề gia thất, 3 năm tới là khoảng thời gian hạnh phúc viên mãn với vợ chồng bạn. Không chỉ gắn kết, yêu thương nhau, việc xuất hiện một thiên thần nhỏ sẽ khiến gia đình bạn thêm hạnh phúc, viên mãn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.