Top con giáp đề phòng vận xui đeo bám không dứt, gặp họa đủ đường trong tháng 12 âm năm 2016

Năm 2016 tương đối ổn định với người tuổi Dần. Nhưng đến tháng cuối cùng, họ sẽ gặp phải không ít vận xui. Dù không quá tệ, tổn hại nhiều nhưng người tuổi Dần cũng cần phải đề phòng chuyện kinh doanh, cẩn thận hao tài khi đầu tư không đúng cách

Trong tháng 12 âm này, người tuổi Tỵ dễ gặp điều xui xẻo, hay không thể thực hiện được điều mình khao khát. Hơn nữa, với tính cách nóng tính, khó kiềm chế được bản thân, hay nóng giận sẽ khiến cãi vả nhiều, có mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn bè hay người trong gia đình

Vì vậy, trước khi bước sang năm 2017, người tuổi Tỵ cần phải thật cẩn thận trong giao tiếp và hành động của bản thân. Nếu không cẩn trọng thì rất có thể những thành quả trong suốt một năm cố gắng của bản thân đều sẽ bị người khác cướp lấy hết.

Tuổi Ngọ

Sang tháng 12 âm năm 2016, người tuổi Ngọ cần để ý đến chuyện tình cảm. Họ nên kiềm chế cảm xúc của bản thân để giữ cho gia đình êm ấm, hạnh phúc, tránh nảy sinh xung đột, mâu thuẫn với người thân trong gia đình

Trong tháng này, người tuổi Ngọ sẽ dễ biến chuyển trong tình cảm, vui buồn lẫn lộn. Họ cũng rất dễ phạm sai lầm trong giao tiếp hay hành động, gây lỗi lầm với người khác, đặc biệt là sếp hay đồng nghiệp. Họ nên thật cẩn trọng trong ăn nói, khiêm tốn, chứ đừng tự cao tự đại. Vì họ luôn có thể bị kẻ xấu hãm hại. Do đó mà phải thật cẩn thận để không gây ra những hậu quả không đáng có.

Tuổi Mùi

Tháng 12 âm, người tuổi Mùi gặp không ít điều xui xẻo, phải thật cẩn thận. Họ bận rộn với những trở ngại, thử thách trong sự nghiệp. Và cũng có thể sẽ có kẻ xấu gây khó khăn cho họ. Sẽ có lúc như họ đã có thể chạm đến được thành công nhưng vì có kẻ xấu mà mọi điều đều sụp đổ.

Trong tháng này, người tuổi Mùi cần thật bình tĩnh trong các quan hệ, hãy biết cách tha thứ, đừng chấp nhặt, bỏ qua hết những chuyện không đáng để bình ổn tâm hồn, luôn có thể đương đầu với khó khăn.

Tuổi Thân

Trong tháng 12 âm, người tuổi Thân cần phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe. Những biểu hiện nhỏ nhất đều đáng lưu tâm

Sức khỏe là nguồn sống để ta xây dựng thành công. Vì vậy hãy cố gắng tập thể dục, giữ ấm và ăn uống cẩn thận vào tháng này. Nếu cơ thể đã có bệnh tật thì càng phải cẩn thận hơn, thăm khám bác sĩ thường xuyên hơn.

Tiền tài sẽ khởi sắc trong tháng này. Dù vậy, nên quản lý chi tiêu, đừng hoang phí chơi bời sẽ dẫn đến hao tài

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