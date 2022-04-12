Top CHÒM SAO NAM ngược đời, càng KIỂM SOÁT càng THÍCH, hết mình vì tình yêu, NGHE LỜI NGƯỜI YÊU  

Cách xử lý vấn đề của cung hoàng đạo này không có sự trung hòa, dung túng. Trong chuyện tình cảm cũng vậy.

Chàng trai Hổ Cáp làm gì cũng rất rõ ràng và dứt khoát, hoặc là thiên đường hoặc là địa ngục, hoặc là yêu hoặc là không có quan hệ gì hết.

Một khi Hổ Cáp nam đã yêu ai đó, họ sẵn sàng hy sinh hết thảy vì người mình yêu. Kể cả khi đối phương đánh mình, mắng mình, trách mình, chàng ta thậm chí còn hy vọng đối phương hạnh động mạnh mẽ hơn.

Bởi Hổ Cáp chỉ sợ đối phương lạnh lùng tức là không còn yêu mình nữa, còn nếu người ta vẫn chịu trách mắng mình, như vậy nói rõ nửa kia còn quan tâm và còn yêu thương mình.

Họ coi rằng tất cả những thứ đó đều là những cảm xúc cần có trong tình yêu. Chỉ cần nửa kia chân thành, không giả tạo, cư xử đúng mực, nhõng nhẽo ở mức cho phép thì dù có vô lý đến đâu Hổ Cáp cũng có thể chịu đựng được.

Nhưng một khi đi quá giới hạn của anh chàng này, cơn thịnh nộ của chàng sẽ cuốn bay mọi thứ đấy. Đừng dại mà đùa với lửa!

Song Tử

Ảnh minh họa: Internet

Các chàng trai Song Tử có tính cách rất đặc biệt. Rõ ràng trí thông minh rất cao, hiểu biết hơn người, nhan sắc cũng không tầm thường chút nào, song lại không thích những thứ nhàm chán hay thứ đại trà giống với số đông.

Ở bên cạnh chòm sao nam thích bị nửa kia kiểm soát này, bạn sẽ cảm thấy không thể nói chuyện nghiêm chỉnh được quá vài phút, bởi vì chủ đề dù có nghiêm túc đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị chàng Song Song kéo lệch đi một hướng khác.

Cho nên khi cả hai ở bên nhau, bạn có muốn bàn luận về một vấn đề quan trọng nào đó, anh chàng Song Tử cũng sẽ nhí nhố hài hước, không coi là điều gì to tát.

Chỉ khi bạn không chịu được nữa, nổi đóa lên, Song Tử mới có thể thành thật ngồi nghe và làm theo.

Bạn càng kiểm soát anh ấy càng chặt, Song Tử lại càng thấy bản thân mới có thể đi đúng quỹ đạo nên có. Một khi bạn mặc kệ anh ấy, Song Song chắc chắn sẽ làm việc rất tùy hứng, thích thì làm, không thích thì bỏ đấy, chẳng cần quan tâm bất cứ điều gì.

Hay nói cách khác, bạn nổi giận lần nào, Song Tử nghe lời lần đó. Họ chính là kiểu không "đánh" không "mắng" sao thành tài.

Bảo Bình

Ảnh minh họa: Internet

Các chàng trai Bảo Bình được mệnh danh là người cơ trí, linh hoạt, làm việc gì cũng có nguyên tắc của riêng mình.

Dù là khi đang yêu hay sau khi đã kết hôn, anh chàng Bảo Bảo luôn rất cưng chiều nửa kia. Thậm chí, họ còn có phần dung túng cho người ấy thích làm gì thì làm.

Mặc dù chòm sao nam này có khuynh hướng thích kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của mình, cách nhìn nhận cuộc sống cũng khác người thường. Nhưng với người mình yêu thì lại hoàn toàn ngược lại.

Có lẽ càng giỏi giang, Bảo Bình lại có mặt nào đó yếu đuối và "thèm" được quan tâm và kiểm soát.

Chòm sao này không quá chú trọng tiểu tiết, cho nên điều họ cần là một nửa bù đắp lại điều này cho mình. Bởi vậy, đàn ông Bảo Bình thường nên duyên với một cô gáu thích càu nhàu, hay trách móc, thích kiểm soát đối phương.

Người tài giỏi, ít có ai thấu hiểu như Bảo Bình nam đôi lúc sẽ rất thiếu tinh tế trong cách đối nhân xử thế. Họ cần người luôn ở bên cạnh thúc giục, chỉ bảo mình một cách nghiêm ngặt. Muốn hạnh phúc, hãy chọn người yêu như 4 chòm sao nam chung tình này!

Ma Kết

Ảnh minh họa: Internet

Với chàng trai Ma Kết, sự nhẫn nhịn trước bạn gái của họ chính là do quan niệm ăn sâu vào trong xương tủy: "Mình là đàn ông, cho nên phải nín nhịn là điều nên làm!"

Thật ra, sự khuất phục trước nửa kia của anh chàng Ma Kết không hẳn là thật tâm, chỉ là vì họ hiểu rằng nếu làm vậy đổi lấy được gió êm sóng lặng thì sao lại không nhẫn.

Thái độ sống dĩ hòa vi quý, không thích gây sóng gió cuộc đời khiến Ma Kết luôn đề cao tư tưởng một điều nhịn là chín điều lành.

Không thể phủ nhận anh chàng hoàng đạo này có thái độ làm người rất rộng lượng, càng là với người mình yêu, chàng ta lại càng bao dung và rộng rãi. Dù đối phương có vô pháp vô thiên, ngang ngược và kiểm soát vô lý đến đâu, sau cùng Kết Kết vẫn có thể bỏ qua tất cả.

Cũng bởi, nam Ma Kết là người có tinh thần trách nhiệm cao trong cả công việc lẫn chuyện tình cảm, họ không nỡ làm tổn thương nửa kia.

Bởi họ cảm thấy nếu như không thể đáp ứng yêu cầu của người mình yêu thì đấy không phải là một người đàn ông tốt, thế nên bạn cũng cam tâm tình nguyện để người ấy chi phối mình.

Họ cho rằng lùi một bước trời cao biển rộng, miễn là mọi thứ vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của họ thì chẳng có gì là không thể nhẫn nhịn.

Chỉ cần đối phương đừng được nước lấn tới, khiến anh chàng Ma Kết không còn đường lui thì dù có trách mắng ra sao cũng như gió thoảng bên tai họ mà thôi. Nhượng bộ là để giúp cho tình cảm, hôn nhân vững chắc thì Ma Kết nghe cả đời cũng được.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm