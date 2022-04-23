Khi yêu một ai đó, họ thường rất thụ động và làm mọi việc chỉ xoay quanh người mình yêu. Trong mắt tuổi Tý, người mình yêu là trên hết, làm gì cũng phải báo cáo với đối phương và cũng mong muốn nhận được điều ngược lại.

Mặc dù rất thông minh, nhanh nhẹn nhưng một khi sa vào lưới tình, tuổi Tý dường như không còn là chính họ nữa. Vì vậy, tuổi Tý được xếp vào một trong 5 con giáp lụy tình nhất trong 12 con giáp .

Ngoài ra, khi đã bước vào mối quan hệ với ai đó, tuổi Tý cũng tự tạo ra ranh giới cho bản thân, không cho phép mình tiếp xúc với người khác giới nữa. Không chỉ vậy, trong tình yêu, tuổi Tý dường như luôn nghĩ rằng mình luôn kém cỏi hơn người mình yêu về mọi mặt, dù họ được xem là “nữ thần”, “nam thần” trong mắt người khác. Chính vì vậy, nếu nói rằng tuổi Tý là một kẻ yêu đương mù quáng, không giữ được phẩm giá cũng không ngoa.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu bản tính thật thà, chân thành, tốt bụng và họ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích cá nhân. Tuổi Sửu sống rất trọng tình, trọng nghĩa, coi thường vật chất, tiền bạc nên trong tình yêu, con giáp này dễ trở nên mù quáng.

Những người tuổi Sửu rất chân thành, thủy chung và sẵn sàng hy sinh để làm hài lòng người mình yêu mà không cần nhận lại điều gì. Đây là ưu điểm và cũng là nhược điểm của tuổi Sửu, bởi nếu gặp đúng người, mối tình của con giáp này sẽ rất thăng hoa và hạnh phúc. Nhưng ngược lại, nếu “sai người sai thời điểm” thì đây sẽ trở thành một vết sẹo không bao giờ liền trong trái tim tuổi Sửu.

Không chỉ vậy, tuổi Sửu khi yêu còn rất bi lụy, rất ít ai nhìn rõ được ưu nhược điểm của đối phương. Thậm chí, khi bị phản bội, tuổi Sửu vẫn “mắt nhắm mắt mở” cho qua hoặc chỉ cần vài lời ngon ngọt cũng đủ để tuổi Sửu mềm lòng, tha thứ những lỗi lầm mà đối phương mang lại.

Tuổi Tỵ

Mặc dù nổi tiếng là người thông minh, mạnh mẽ và phóng khoáng nhưng đây lại là một trong những con giáp chuyên gia chọn con tim chứ không nghe lí trí. Tuy trước đó, tuổi Tỵ có thể là một người có tài lãnh đạo, được đánh giá cao trong công việc nhưng một khi yêu, tuổi Tỵ lại thay đổi 180 độ và nằm trong danh sách 5 con giáp lụy tình nhất.

Dường như một khi chìm đắm vào chuyện tình, họ sẽ không thể nào thoát ra được, luôn xem tình yêu là tất cả thế giới của họ. Họ luôn cho mình cái quyền kiểm soát người yêu, đối phương chỉ có thể là của riêng họ, là độc nhất và điều này khiến người đó khá khó chịu. Ngoài ra, do quá xem trọng tình yêu và không chấp nhận nổi sự phản bội nên nếu chuyện tình chẳng may kết thúc, con giáp này rất khó quên được tình cũ.

Tuổi Mùi

Tuy có vẻ ngoài rất lạnh lùng nhưng tuổi Mùi lại có nội tâm nhạy cảm và trái tim mong manh dễ vỡ. Tuổi Mùi sống giàu tình cảm, luôn giúp đỡ người khác mà không cần nhận lại. Điều họ mong muốn ở đời không phải là cuộc sống giàu sang phú quý mà là một đời bình dị, an nhàn và ngập tràn yêu thương.

Trong tình yêu, tuổi Mùi luôn nhường quyền quyết định cho đối phương, nên họ dễ rơi vào thế bị động và trở nên mù quáng. Một khi lún sâu vào chuyện tình cảm, họ luôn tin tưởng đối phương, càng cố chấp hy sinh mà không nhận ra đây không phải là cách để níu giữ tình yêu nên thường không đem lại kết quả như ý muốn.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi đa phần không có nhiều tham vọng trong sự nghiệp nhưng trong tình yêu, họ lại khá tham lam, mong muốn quyền sở hữu cho riêng mình và luôn cảm thấy không đủ. Tuy nhiên, tuổi Hợi lại khá nhẹ dạ cả tin nên thường dễ bị lừa cả tình lẫn tiền.

Ngoài ra, những người tuổi Hợi luôn tự nguyện chạy theo và nghe lời đối phương răm rắp một cách vô điều kiện. Bản mệnh sẵn sàng làm mọi thứ để người yêu vui vẻ, hài lòng nên khi chia tay, tuổi Hợi luôn vấn vương bóng hình người cũ, không thoát ra được. Chính vì những lý do đó mà tuổi Hợi trở thành một trong 5 con giáp lụy tình nhất trong 12 con giáp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.