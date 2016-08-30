Top 5 con giáp tiền bạc đầy túi trong tháng 9 năm 2016

Đây là những con giáp có đường tiền tài rực rỡ nhất trong tháng 9 năm 2016

Tuổi Thìn

Tiền bạc của tuổi Thìn dồi dào vào tháng 9 năm nay. Tiền bạc rủng rỉnh, cố gắng càng nhiều thì càng được đền đáp đủ đầy.

Người buôn bán, kinh doanh sẽ có cơ hội “hốt bạc” nhờ hợp đồng lớn. Nếu là nhân viên thì sẽ được cấp trên đề bạt, dễ dàng thăng tiến, cũng có thể được tăng lương.

Tuổi Sửu

Đây là thời gian thuận lợi cho tuổi này làm giàu.

Dù vậy, do sự cạnh tranh trong công việc ngày một gay gắt nên họ cần phải giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề, tránh sai sót để có thu nhập càng cao.

Tuổi Tỵ

Đây là tháng cho người tuổi Tỵ niềm vui về tài chính

Người tuổi Tỵ rất nhạy bén khi quản lý tài chính của bản thân, vì vậy mà họ sẽ có thể tiết kiệm được nhiều để chuẩn bị cho những kế hoạch lớn phía trước

Tuổi Dần

Tháng này họ sẽ có niềm vui về tiền bạc.

Để có thể thu được lợi nhuận lớn, họ cần bỏ thời gian và sức lực trong công việc.

Tuy nhiên, hãy bảo trọng sức khỏe, đừng mải mê kiếm tiền. Nếu sức khỏe tốt thì mới có tinh thần và đầu óc sáng suốt mà làm việc, để gặt hái thành công.

Tuổi Mùi

Tài vận của tuổi Mùi không khởi sắc rực rỡ như các con giáp trên. Nhưng nếu cố gắng với cách suy nghĩ và hành động tích cực thì họ cũng sẽ có những thành công nhất định, thu nhập dồi dào hơn.

Trong khi làm việc, dù có khó chịu ra sao cũng đừng thể hiện. Nếu thế chỉ khiến gây mâu thuẫn. Hãy giữ bình tĩnh, bản lĩnh đối đầu kẻ tiểu nhân, mạnh mẽ mà thực hiện kế hoạch của bản thân, vậy thì mới có bước đột phá trong sự nghiệp. Như thế thì sự nghiệp và tiền tài mới có thể ổn định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-5-con-giap-tien-bac-day-tui-trong-thang-9-nam-2016-153510.html