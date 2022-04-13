TOP 5 CON GIÁP, khôn ngoan “ngầm”, trời sinh khéo léo, ĐỐ AI LỪA ĐƯỢC nửa câu, TUỔI THÂN đứng đầu danh sách

Trong công việc họ rất linh hoạt, nhạy bén, làm việc hiệu quả, dù gặp chuyện lớn đến đâu họ cũng đều xử lý tốt bằng chính khả năng và tài năng của mình, thực sự rất ấn tượng với con giáp này.

Tuổi Thân là con giáp khôn ngoan có vẻ ngoài tươi tắn, vui vẻ nhưng hơi ít nói, họ thường bị hiểu lầm là vô tâm như một kẻ ngốc. Tuy họ có lối sống không gò bó, dễ dãi nhưng đó chỉ là trong cuộc sống mà thôi.

Người tuổi Thân cho ta cảm giác rằng họ không quan tâm đến mọi thứ, ngay cả khi họ bị thua lỗ, thất bại, vẻ bề ngoài im ắng khiến ta lầm tưởng họ không để tâm đến điều đó.

Nhưng chính vì vẻ ngớ ngẩn như vậy lại khiến tuổi Thân thường xuyên đạt được thành tích cao ở nơi làm việc.

Con giáp này thể hiện hết sức lực và tài năng của mình một cách âm thầm và nhận được những phần thưởng xứng đáng.

Nếu bạn kết thân với họ lâu, tự nhiên bạn sẽ nhìn họ bằng con mắt khác, không còn tin rằng họ ngu ngốc nữa mà thông minh và tinh ranh như những con khỉ.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu là những người chậm rãi, không hề vội vàng, hấp tấp, họ làm việc gì cũng từ tốn, trông có vẻ hơi ngớ ngấn, bối rối.

Nhưng thực tế thì không hẳn là họ ngu ngốc đâu mà ngược lại còn rất mưu trí và khôn ngoan, đặc biệt là hay có nhiều thành tích nổi bật trong con đường sự nghiệp.

Họ rất chăm chỉ, tích cực và biết cách sử dụng nguồn nhân lực xung quanh mình để đạt được mục tiêu.

Người tuổi Sửu luôn tự cho mình là người thật thà, lương thiện, giống như một vị hòa thượng không màng đến chuyện thế sự, chăm chỉ tu hành.

Sửu trong mắt người khác là kiểu người không có bất kỳ tham vọng lớn nào, thậm chí còn hơi ngớ ngẩn.

Nhưng thực ra, họ làm việc siêu chăm chỉ, cạnh tranh rất giỏi, cộng với sự khéo léo của bản thân, nên nhìn chung họ rất sẵn lòng tiến lên sau khi đã đạt được một số thành tích nhỏ. Người càng thông minh càng khiêm tốn, và đương nhiên càng mạnh mẽ, đó chính là tuổi Sửu.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Bề ngoài, người tuổi Mão có vẻ vô tâm, không quan tâm đến bất cứ điều gì, thỉnh thoảng có chịu thiệt thòi đôi chút nên thường bị nhầm là người ngu ngốc. Chẳng qua là họ không muốn thể hiện sức mạnh và tài năng thực sự của mình mà thôi.

Họ rất nghiêm túc và khắt khe trong công việc, làm việc gì cũng rất hiệu quả và tỉ mỉ, cẩn thận, đặc biệt là khi làm những việc mà họ cho là quan trọng.

Người tuổi Mão không thích quan tâm đến cuộc sống của người khác quá nhiều, họ chỉ sống có trách nhiệm, không ham sân si, gặp chuyện gì cũng có thể giữ bình tĩnh.

Mão thông minh và có năng lực, giỏi ngụy trang, che giấu năng lực thực sự của mình mà không cần giải thích. Nhưng nếu có kẻ muốn bày mưu tính kế, e rằng sẽ khó thành công, đừng hòng qua mặt Mão.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn tinh tế trong suy nghĩ và có óc quan sát mạnh mẽ, dù ở trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào thì họ cũng sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng rồi mới nghĩ cách giải quyết.

Họ hành động thận trọng và thông minh, ít nói, ít tham gia vào chuyện của người khác, điều này tạo cho người khác cảm giác rằng họ là người hơi chậm chạp. Nhưng trên thực tế họ rất gian manh và khó tính.

Người tuổi Thìn có vẻ ngoài ngốc nghếch và không giỏi tán gẫu nhưng thực ra họ là người có tâm hồn mạnh mẽ, khá lém lỉnh và rất biết cách dùng lòng người.

Dù đối phương có cố gắng chê giấu thì họ cũng có thể nhìn thấu người ta ở một khía cạnh nào đó trong thời gian ngắn và đưa ra chiến lược hợp lý để đối phó.

Thìn giỏi che giấu, ngụy trang và cũng là người có tham vọng ở nơi làm việc. Mặc dù ngày thường họ gây ấn tượng là người ngốc nghếch nhưng khi Thìn thực sự ra tay thì người ta phải vỗ tay khen ngợi không ngừng.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi có tính cách ôn hòa, nhân hậu, tốt bụng, biết thông cảm, thích giúp đỡ người khác, không muốn người khác bị oan.

Ngay cả khi Mùi phải chịu đựng một chút mất mát và tội lỗi chỉ vì giúp đỡ người khác, Mùi vẫn sẵn sàng, quả là con giáp khôn ngoan sống khéo số 1.

Trông con giáp này có vẻ ngoài yếu ớt, tvô hại và thậm chí là hơi ngốc nghếch, nhưng thực chất họ rất có năng lực, có phần khôn ngoan và mưu trí.

Họ sẵn sàng trở thành người tốt bụng và chịu thiệt thòi một chút vì tâm luôn hướng thiện. Nhưng ở nơi làm việc thì Mùi luôn sẵn sàng chiến đấu, đố ai đấu lại được Mùi, người ta sẽ phải sốc vì tinh thần mạnh mẽ của con giáp này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.