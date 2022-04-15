Top 5 CHÒM SAO QUYẾN RŨ bẩm sinh, ‘nam châm’ trái dấu hút đối phương, TÌNH DUYÊN PHƠI PHỚI rải đều quanh năm, một CUNG LỬA được gọi tên

Chòm sao này sở hữu sự thông minh trời phú cùng nét duyên dáng, dí dỏm trong giao tiếp. Trong thực tế, bạn có thể thấy một Song Tử đang nói chuyện và nhiều người vây xung quanh. Song Tử khéo léo và lanh lợi rất biết cách làm mình nổi bật.

Đa phần các cá nhân sinh ra dưới cung hoàng đạo này rất hấp dẫn, họ không chỉ hấp dẫn người khác bằng lời nói mà còn cả vẻ ngoài dễ thu hút người đối diện.

Cung hoàng đạo này có thể thu hút sự chú ý của bất kỳ ai bằng cách nói chuyện của mình vì họ có thể nói về những điều mà người khác muốn nghe. Bản chất này của Song Tử khiến họ rất quyến rũ, đây cũng là cung hoàng đạo đào hoa nhất trong tất cả.

Sư Tử

Chẳng có gì ngạc nhiên khi Sư Tử nằm trong danh sách các cung hoàng đạo quyến rũ nhất bởi các cá nhân sinh ra dưới cung hoàng đạo này rất thích được chú ý và làm mọi cách để được nổi bật.

Thuộc nguyên tố Lửa nên Sư Tử rất quyết liệt trong hành động, họ chẳng ngần ngại gì mà “nhảy” đến chỗ đông người rồi tâng bốc mọi người, chỉ để họ chú ý tới mình hơn thôi.Tính cách sôi nổi của họ ngay lập tức thu hút người khác bởi không khí vui vẻ mà họ tạo ra. Nét duyên dáng đó của Sư Tử khiến người khác muốn làm thân ngay.

Sơ hữu vẻ ngoài nổi bật cộng thêm tính cách sôi nổi khiến Sư Tử sinh ra đã có sức quyến rũ, giúp họ dễ dàng lọt vào mắt xanh của nhiều người khác giới.

Hổ Cáp

Theo chiêm tinh học, những cá nhân sinh ra dưới cung hoàng đạo này được so sánh với ma cà rồng, bởi ma cà rồng khét tiếng với việc hút máu và lấy đi mạng sống của nhiều người bởi vẻ đẹp quyến rũ của mình. Hổ Cáp cũng vậy, họ cũng khiến nhiều người khác giới gục ngã trước vẻ ngoài ưa nhìn trời phú của mình.

Nam giới và nữ giới được sinh ra dưới cung hoàng đạo này khá bí ẩn trong tính cách. Họ có trực giác tốt để thấu hiểu người đối diện khiến người khác một khi đã chuyện với Hổ Cáp thì không thể quay lưng bước đi.

Chòm sao này nổi tiếng đa cảm nên dễ dàng đồng cảm, khiến người đối diện thấy được thấu hiểu, được đồng cảm và đây là lý do Hổ Cáp có sức gây nghiện với bất kỳ ai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.