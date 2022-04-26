Top 5 chòm sao là thiên thần dễ tính, giỏi ‘hóa thì thành bạn’, đáng ghét cách mấy cũng hóa giải được: Cự Giải đặt mình vào nỗi khổ tâm của đối phương, Thiên Bình bản chất hòa bình, thân thiện

Với trái tim nóng bỏng và một tâm hồn nhạy cảm, Cự Giải luôn đối xử chân thành với mọi người xung quanh. Bất kỳ ai gặp khó khăn, họ đều sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Cung hoàng đạo này cũng là người biết đối nhân xử thế, không bao giờ chơi xấu hay vì lợi ích của cá nhân mà bỏ qua lợi ích của người khác.

Đứng ở vị trí đầu tiên trong số các chòm sao giỏi biến thù thành bạn này chính là Cự Giải. Bí quyết của họ chỉ đơn giản là tìm hiểu rõ ràng về hoàn cảnh của đối phương, đứng ở lập trường của người ấy để thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của họ, từ đó có thể hiểu rõ nguyên nhân và hóa giải mâu thuẫn.

Những người thuộc cung Cự Giải vốn thích sự hòa bình và yên ả, và họ không phải là người sẽ quá để ý đến những điều nhỏ nhặt, vì vậy dù có xảy ra mâu thuẫn với người khác thì hầu hết những chú Cua đều không mấy khi muốn làm to chuyện hay là bên tìm mọi cách để công kích đối phương.

Thậm chí nếu chẳng may gây thù kết oán với ai đó, Giải Giải sẽ cảm thấy bứt rút không yên, như ngồi trên đống lửa mỗi khi nghĩ tới chuyện đó. Bởi vì trong quan niệm của chòm sao này, họ không muốn gây ra bất cứ sự thù hằn nào.

Họ thực sự chỉ muốn sống trong hòa bình và giữ mối quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người, không có bất cứ sự hằn học hay ganh ghét nào thì càng tốt. Cự Giải rất nhạy cảm với sự thù địch từ thế giới bên ngoài, và họ không thể giả vờ hồ đồ chẳng quan tâm.

Tóm lại, việc Cự Giải có khả năng “biến thù thành bạn” thực chất là một kỹ năng tự bảo vệ mà họ thường xuyên “luyện tập” để có một cuộc sống bình yên hơn. Do bản tính tốt bụng và lương thiện nên họ hoàn toàn có thể hiểu và tôn trọng suy nghĩ của người khác, cho dù đó là những ý nghĩ thù ghét hay bất lợi cho họ.

Cung hoàng đạo này không những không phản bác ý kiến ​​của đối phương vì thái độ thù địch mà thậm chí còn cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của người ấy, đứng trên góc độ của người ta để tìm hiểu và giải quyết xung đột.

Đối với người có khả năng suy bụng ta ra bụng người như nếu Cự Giải, nếu họ khiêm tốn gọi mình là thứ hai, thì quả thực không ai dám gọi mình là thứ nhất!

Thiên Bình

Trong số 12 cung hoàng đạo, Thiên Bình vốn là người sống vô cùng thân thiện, luôn dĩ hòa vi quý với mọi người. Họ quen giải quyết các vấn đề mâu thuẫn trong mối quan hệ theo cách "mưa thuận gió hòa", dùng thái độ mềm mỏng và khéo léo để thuyết phục đối phương chấp thuận quan điểm của mình, kết quả là nhận được sự thấu hiểu và chấp nhận của người khác.

Cũng giống như Cự Giải, chòm sao Thiên Bình yêu thích sự hòa bình và luôn muốn chung sống hòa thuận với tất cả mọi người. Họ cảm thấy cuộc sống sẽ thật mệt mỏi nếu có người luôn coi mình là kẻ thù rồi luôn phải sống trong đề phòng, dè dặt, không được thoải mái làm theo ý mình.

Chòm sao này cũng có thói quen dùng sự phán xét của người khác để đánh giá về bản thân. Lời nói của người ngoài thực sự có ảnh hưởng rất lớn tới suy nghĩ của cung hoàng đạo này.

Nếu có thể nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, họ sẽ tự đánh giá cao về bản thân và cho rằng mình có khá nhiều ưu điểm đáng tuyên dương. Ngược lại, nếu có người liên tục gây khó dễ cho bản thân, chòm sao này sẽ nghiêm túc kiểm điểm bản thân.

Kể cả sau khi phát hiện mình không hề làm gì sai, Thiên Bình cũng sẽ nghĩ rằng mình còn nhiều thiếu sót, và vẫn còn phải học hỏi nhiều hơn.

Vì vậy, chỉ cần Thiên Thiên nhận thấy bên cạnh mình có kẻ thù (thậm chí chỉ là phỏng đoán), họ sẽ cố gắng hóa giải khúc mắc càng sớm càng tốt. Họ không thích dùng những cách thức quá gượng ép và thẳng thừng.

Thay vì chất vấn thẳng mặt đối phương mọi vấn đề, cung hoàng đạo này thích áp dụng các biện pháp hòa giải mềm mỏng để người kia có thể từ từ cảm nhận được sự thiện chí và chân thành của họ trong việc giải quyết khúc mắc giữa đôi bên.

Cho đến khi Thiên Bình có thể thuyết phục rằng họ không muốn kết oán thù hay gây khó dễ cho nhau, thực sự muốn đôi bên hòa giải, biến thù thành bạn, thì họ sẽ không bỏ cuộc. Hơn nữa sự thật đã chứng minh, cách làm mưa dầm thấm lâu này khá hiệu quả!

Bạch Dương

Với tính cách thẳng thắn, quyết đoán và ghét vòng vo của mình, Bạch Dương có cách biến bạn thành thù khá quyết liệt: đó chính là đem hết thảy bất mãn, khó chịu của mình với người kia ra nói rõ ràng một lần cho xong. Họ sẽ dùng thái độ hữu hảo nhất để đối đáp với từng vấn đề đối phương nêu ra, giải quyết triệt để không để đêm dài lắm mộng.

Thực tế những người sinh ra dưới chòm sao Bạch Dương vốn không giỏi che giấu những điều trong lòng mình. Chòm sao thích thẳng thắn này, sẵn sàng sống chan hòa với mọi người, môi trường sống lý tưởng nhất với họ là tất cả đều đối đãi chân thành và nhiệt tình với nhau.

Nhưng Dương Dương cũng hiểu rằng không ai có thể được lòng tất cả mọi người, họ cũng chấp nhận thực tế có người thích nhưng cũng có người ghét mình.

Tuy nhiên, ngay cả khi gặp phải những kẻ coi mình như thế lực thù địch, Bạch Dương cũng không hề hoảng sợ mà sẽ "tấn công" đối phương trực diện theo bản năng của mình! Dẫu sao phương pháp giải quyết vấn đề của chòm sao này luôn gọn gàng và dứt khoát như vậy.

Họ tin vào nguyên tắc “không ai xúc phạm mình thì mình cũng không xúc phạm người khác”, và tất nhiên những chú Cừu Trắng sẵn sàng ăn miếng trả miếng đầy đủ đến có ai đó cố tình chọc vào mình.

Chỉ là các đòn phản công của họ hoàn toàn chỉ là để bày tỏ sự bất mãn trong lòng. Sau khi trút bỏ cơn giận, Bạch Dương sẽ bình tĩnh lại và suy nghĩ xem nên làm gì để biến thù thành bạn. Phải phải biết rằng, cơn nóng giận của họ thường là rất khách quan, việc nào ra việc nấy, sẽ tập trung vào giải quyết mâu thuẫn chứ không ghi thù hằn cá nhân.

Và trong quá trình đối đầu trực diện đó, rất có thể hai bên sẽ xảy ra tình trạng “không đánh thì không quen”. Kết quả là sau khi hóa giải khúc mắc bỗng thấy nể phục con người thẳng thắn của đối phương và từ thù biến thành bạn lúc nào không hay.

Kim Ngưu

Khi quyết định hóa giải hiềm khích với kẻ địch, Kim Ngưu sẽ không quá quan tâm đến thái độ thích hay không thích của người đó, thay vào đó họ sẽ tập trung vào việc làm rõ mọi chuyện, tháo gỡ hiểu lầm, cứ thế kiên trì cho đến khi thành công mới thôi.

Việc biến thù thành bạn với một người vốn mang địch ý rất mạnh với mình, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn?

Hạ quyết tâm không khó, nghĩ ra biện pháp cũng không khó, cái khó nhất là trong quá trình thực hiện ý tưởng này, nếu đối phương không hợp tác và liên tục dùng thái độ thù địch rất mạnh để gây khó dễ, khiến dự định ban đầu muốn hòa giải của bạn khó thực hiện được, vậy thì phải làm sao?

Tất nhiên chuyện chẳng hề dễ dàng, Kim Ngưu hiểu rõ điều đó, song bí quyết của chòm sao này nằm ở chính sự quyết tâm cao độ và luôn kiên trì theo đuổi mọi việc tới cùng. Dù đối phương không phối hợp, Ngưu Nhi vẫn quyết tâm tới cùng để chinh phục đối phương và giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp.

Có thể nói, Kim Ngưu gần như có một "hệ thống miễn dịch" siêu việt với thái độ thù ghét của người khác. Vì cung hoàng đạo này không muốn trở thành kẻ thù của bất cứ ai, việc đó sẽ gây rất nhiều phiền hà cho cuộc sống của họ, hơn nữa còn ảnh hưởng tới tâm trạng của bản thân. Nên một khi điều đó xảy ra ngoài mong muốn, Kim Ngưu sẽ lựa chọn cố gắng hết sức để biến thù thành bạn dù chuyện có phức tạp đến mấy.

Đừng đánh giá thấp sự quyết tâm của Kim Ngưu khi họ nghiêm túc làm một việc gì đó, một khi đã đặt mục tiêu thì họ sẽ cố gắng hết sức và kiên trì đến cùng. Ngay cả khi đối phương tiếp tục lạnh lùng, Kim Ngưu đã có quyết định biến đối phương thành bạn thì cũng chẳng để tâm.

Sự cố chấp này của họ đôi khi cũng khiến họ phải chịu nhiều điều bất lợi và cả tổn thương, nhưng thành ít nhất trong vấn đề biến thù thành bạn, cuối cùng rất dễ cảm hóa được người kia bằng sự chân thành và thiện ý của mình.

Song Ngư

Cách để biến từ thù thành bạn của Song Ngư chính là dùng thái độ ân cần để trao đổi chân thành với nhau, thay vì ép đối phương phải làm theo ý mình để đạt được mục đích “biến thù thành bạn”.

Những người thuộc cung Song Ngư thường mang trái tim vô cùng thiện lương và suy nghĩ đơn giản đến mức có phần ngây thơ về thế giới này. Là chòm sao dĩ hòa vi quý, họ có xu hướng xem mọi người là người tốt, và nếu xảy ra hiềm khích với người khác, họ thường quy trách nhiệm phần lớn thuộc về mình.

Cách nhận trách nhiệm một cách mù quáng này khiến những chú Cá gần như không thể nghĩ xấu về người khác. Thật vậy, Song Ngư khi bị người khác coi là kẻ thù, họ sẽ luôn ưu tiên xem xét lại trách nhiệm của mình và nghĩ xem bản thân có thể làm gì để cải thiện mối quan hệ của đôi bên.

Và ngay cả khi đối phương ban đầu có sự nghi ngờ và phản kháng lại sự tiếp cận chủ động của Song Ngư, nhưng theo thời gian, đối phương sẽ dần bị lung lay. Quả thực, Ngư Nhi rất giỏi đánh trúng tâm lý của người đối diện, những điều họ nói và làm đều chính là điều đối phương muốn nghe muốn thấy. Họ biết đứng trên lập trường của người kia để làm như vậy.

Ngay cả khi hành vi toàn tâm toàn ý "sửa chữa" mối quan hệ này ban đầu khiến đối phương khó mà hiểu nổi, nhưng nước chảy đá mòn, nó sẽ dần thể hiện tính hiệu quả theo thời gian. Hơn nữa, Song Ngư mang đầy lòng chân thành muốn biến thù thành bạn, làm sao có thể thất bại được?

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.