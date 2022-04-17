Top 4 con giáp trời sinh cá tính hơn người, hay khoe mẽ, coi mình là nhất, có con giáp khôn vặt, có con giáp quá kiêu ngạo

Tâm linh - Tử vi 17/04/2022 01:29

Những con giáp dưới đây có tính cách khá kiêu ngạo khiến ai cũng ngán ngẩm khi tiếp xúc.

Top 4 con giáp trời sinh cá tính hơn người, hay khoe mẽ, coi mình là nhất, có con giáp khôn vặt, có con giáp quá kiêu ngạo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Theo tử vi, người tuổi Tý có đầu óc rất thông minh, nhanh nhạy, họ nắm bắt vấn đề nhanh hơn rất nhiều người, thế nhưng họ lại không được nhạy cảm cho lắm. Thường ngày, họ luôn thích thể hiện sự thông minh, khéo léo, thậm chí là vài trò khôn vặt trước mặt mọi người.

Con giáp khoe mẽ chỉ chăm chú thể hiện khả năng của bản thân mà không hề quan sát xem mọi người xung quanh có hưởng ứng không, vì thế về lâu về dài, những trò khôn vặt của con giáp này dần dần trở nên chẳng còn gì mới mẻ nữa.

Hơn nữa, đa số mọi người đều thích những người thông minh và thành thật, chứ chẳng mấy ai coi trọng kẻ khôn vặt bao giờ. Vậy nên hình tượng thông minh mà tuổi Tý vốn xây dựng nên dần dần sụp đổ, chẳng ai quan tâm đến con giáp này nữa.

Tuổi Dần

Ai cũng biết người tuổi Dần rất có năng lực, giao việc gì vào tay con giáp này cũng đều sẽ thành công một cách nhanh chóng. Càng ghê gớm lại càng vượng phu, nàng giáp này vạn người mê.

Họ tự hào về bản thân mình, vì thế thường rơi vào cảnh tự cao tự đại, thậm chí coi mình là người vạn năng có thể giải quyết mọi vấn đề, từ đó sinh ra coi thường, hay mỉa mai người khác.

Đây chính là lý do khiến con giáp khoe mẽ này thường rơi vào cảnh đơn thương độc mã, chiến đấu một mình, vì người ngoài cảm thấy họ quá mức kiêu ngạo, không thích hợp để hợp tác, công việc thành công hay thất bại thì cứ để con giáp này hưởng một mình.

Có lẽ bạn nên khiêm tốn hơn, bởi làm gì có ai giỏi được tất cả mọi lĩnh vực, rồi sẽ đến lúc bạn cần đến sự giúp đỡ hoặc hướng dẫn của mọi người thôi.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn quá mức kiêu ngạo, họ luôn nghĩ mình đang đứng ở vị trí cao hơn người khác một bậc. Họ tự tin thái quá khi thể hiện tính cách, quan điểm của mình nên chẳng hề quan tâm gì đến quan điểm của người khác. Con giáp nữ trẻ mãi không già, đến tuổi trung niên vẫn đào hoa không ngớt.

Tất nhiên, việc bạn tự tin vào bản thân là một điều rất tốt, thế nhưng thể hiện bản thân rồi cũng phải ngẫm lại mình, nếu thấy việc làm của mình không nhận được sự hưởng ứng của mọi người, có lẽ bạn cũng nên ngừng lại.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thường có sức hút rất riêng, họ có phong thái tự tin, điềm đạm, gặp bất cứ vấn đề gì cũng có thể thản nhiên xử lý. Tính cách này của họ được rất nhiều người ngưỡng mộ, thế nhưng họ lại có một khuyết điểm, ấy là xa hoa, hào nhoáng, thích thể hiện bản thân mình.

Họ thường rất chú trọng vào vẻ ngoài, nhưng đôi khi quá trớn lại khiến mọi người cảm thấy họ đang khoe khoang, hợm hĩnh.

"Tự tin khoe cá tính" tất nhiên là đáng được ủng hộ, tuy nhiên, bạn cũng cần phải để ý xem tình huống xung quanh mình là gì nữa. Hãy ăn mặc và cư xử đúng nơi đúng chỗ, không phải cứ lúc nào cũng hào nhoáng, bảnh chọe là sẽ được mọi người ủng hộ đâu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   12 con giáp tử vi con giáp tính cách con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 1 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 2 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 3 giờ 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 4 giờ 21 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 4 giờ 51 phút trước
Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Tâm sự Eva 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người