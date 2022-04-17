Top 4 con giáp trời sinh cá tính hơn người, hay khoe mẽ, coi mình là nhất, có con giáp khôn vặt, có con giáp quá kiêu ngạo

Con giáp khoe mẽ chỉ chăm chú thể hiện khả năng của bản thân mà không hề quan sát xem mọi người xung quanh có hưởng ứng không, vì thế về lâu về dài, những trò khôn vặt của con giáp này dần dần trở nên chẳng còn gì mới mẻ nữa.

Theo tử vi , người tuổi Tý có đầu óc rất thông minh, nhanh nhạy, họ nắm bắt vấn đề nhanh hơn rất nhiều người, thế nhưng họ lại không được nhạy cảm cho lắm. Thường ngày, họ luôn thích thể hiện sự thông minh, khéo léo, thậm chí là vài trò khôn vặt trước mặt mọi người.

Hơn nữa, đa số mọi người đều thích những người thông minh và thành thật, chứ chẳng mấy ai coi trọng kẻ khôn vặt bao giờ. Vậy nên hình tượng thông minh mà tuổi Tý vốn xây dựng nên dần dần sụp đổ, chẳng ai quan tâm đến con giáp này nữa.

Tuổi Dần

Ai cũng biết người tuổi Dần rất có năng lực, giao việc gì vào tay con giáp này cũng đều sẽ thành công một cách nhanh chóng. Càng ghê gớm lại càng vượng phu, nàng giáp này vạn người mê.

Họ tự hào về bản thân mình, vì thế thường rơi vào cảnh tự cao tự đại, thậm chí coi mình là người vạn năng có thể giải quyết mọi vấn đề, từ đó sinh ra coi thường, hay mỉa mai người khác.

Đây chính là lý do khiến con giáp khoe mẽ này thường rơi vào cảnh đơn thương độc mã, chiến đấu một mình, vì người ngoài cảm thấy họ quá mức kiêu ngạo, không thích hợp để hợp tác, công việc thành công hay thất bại thì cứ để con giáp này hưởng một mình.

Có lẽ bạn nên khiêm tốn hơn, bởi làm gì có ai giỏi được tất cả mọi lĩnh vực, rồi sẽ đến lúc bạn cần đến sự giúp đỡ hoặc hướng dẫn của mọi người thôi.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn quá mức kiêu ngạo, họ luôn nghĩ mình đang đứng ở vị trí cao hơn người khác một bậc. Họ tự tin thái quá khi thể hiện tính cách, quan điểm của mình nên chẳng hề quan tâm gì đến quan điểm của người khác. Con giáp nữ trẻ mãi không già, đến tuổi trung niên vẫn đào hoa không ngớt.

Tất nhiên, việc bạn tự tin vào bản thân là một điều rất tốt, thế nhưng thể hiện bản thân rồi cũng phải ngẫm lại mình, nếu thấy việc làm của mình không nhận được sự hưởng ứng của mọi người, có lẽ bạn cũng nên ngừng lại.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thường có sức hút rất riêng, họ có phong thái tự tin, điềm đạm, gặp bất cứ vấn đề gì cũng có thể thản nhiên xử lý. Tính cách này của họ được rất nhiều người ngưỡng mộ, thế nhưng họ lại có một khuyết điểm, ấy là xa hoa, hào nhoáng, thích thể hiện bản thân mình.

Họ thường rất chú trọng vào vẻ ngoài, nhưng đôi khi quá trớn lại khiến mọi người cảm thấy họ đang khoe khoang, hợm hĩnh.

"Tự tin khoe cá tính" tất nhiên là đáng được ủng hộ, tuy nhiên, bạn cũng cần phải để ý xem tình huống xung quanh mình là gì nữa. Hãy ăn mặc và cư xử đúng nơi đúng chỗ, không phải cứ lúc nào cũng hào nhoáng, bảnh chọe là sẽ được mọi người ủng hộ đâu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm