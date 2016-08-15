Top 4 con giáp nữ có khả năng ‘tự lực cánh sinh’ giỏi nhất, chẳng phải dựa dẫm ai

Tâm linh - Tử vi 15/08/2016 22:31

Đây là những con giáp luôn có tính độc lập cao. Họ luôn rất mạnh mẽ, có thể dựa vào chính mình mà vượt qua mọi khó khăn.

Tuổi Dần

Top 4 con giáp nữ có khả năng ‘tự lực cánh sinh’ giỏi nhất, chẳng phải dựa dẫm ai - Ảnh 1

Những người này, đặc biệt là sinh tháng 7 âm lịch thường lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hơi trở ngại trong tiền vận. Nhưng họ có bản lĩnh quật cường, không sợ khó khăn, lại rất có nghĩa tình với bạn bè nên luôn được bạn bè giúp đỡ. Và nhờ vào sự cố gắng không ngừng, họ chắc chắn sẽ thành công trong sự nghiệp

Tuổi Hợi

Top 4 con giáp nữ có khả năng ‘tự lực cánh sinh’ giỏi nhất, chẳng phải dựa dẫm ai - Ảnh 2

 

Người tuổi này, đặc biệt sinh tháng 3 âm lịch có khả năng độc lập từ bé, không có sự trợ giúp của gia đình hay người thân. Do đó, có vẻ khá khó khăn cho họ để trải qua những trở ngại. Nhưng đừng lo, họ chắc chắn sẽ gặt hái được thành tựu nếu không ngừng nổ lực.

Những thành công đó là do đầu óc tài trí và bản lĩnh vươn lên không mệt mỏi của họ. Qua trung vận, cuộc sống của họ sẽ đầy phú quý giàu sang. Họ còn luôn biết báo ân những người đã giúp đỡ mình nên được nhiều người quý mến và tôn trọng.

Tuổi Dậu

Top 4 con giáp nữ có khả năng ‘tự lực cánh sinh’ giỏi nhất, chẳng phải dựa dẫm ai - Ảnh 3

Những người tuổi này, đặc biệt sinh nhật vào tháng 8 âm lịch hay có tuổi thơ khó khăn. Nhưng họ lại có tố chất thông minh, lanh lẹ và luôn có chủ kiến sự nghiệp từ nhỏ. Do đó, với dự cố gắng không mệt mỏi, may mắn và thành công cũng sẽ đến với họ.

Tuổi Ngọ

Top 4 con giáp nữ có khả năng ‘tự lực cánh sinh’ giỏi nhất, chẳng phải dựa dẫm ai - Ảnh 4

Người tuổi này, đặc biệt là sinh vào tháng 5 âm lịch, từ nhỏ đã sống độc lập, hiếm khi được họ hàng người thân giúp đỡ. Họ có thời niên thiếu chật vật. Nhưng nhờ sự thông minh và những nổ lực của bản thân mà sự nghiệp và tiền tài đều trở nên rực rỡ. Khi bước vào trung vận, họ sẽ có sự nghiệp vững chãi, tiền bạc đủ đầy, hạnh phúc cũng vẹn tròn hơn.

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