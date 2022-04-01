TOP 4 con giáp HỒNG PHÚC QUÝ NHÂN, đời sống lên hương, tài chính vững vàng, sự nghiệp vượng phát từ sau ngày 1/4

Tâm linh - Tử vi 01/04/2022 22:00

Sau ngày 1/4 hay còn gọi "Cá tháng tư" là thời điểm cát tinh nhập mệnh, thần phật phù hộ nên 4 con giáp may mắn sẽ nối tiếp may mắn.

Tuổi Tý

TOP 4 con giáp HỒNG PHÚC QUÝ NHÂN, đời sống lên hương, tài chính vững vàng, sự nghiệp vượng phát từ sau ngày 1/4 - Ảnh 1
Kể từ đầu tháng 4 hoặc đặc biệt là ngay sau ngày ''cá tháng tư'' , thiên khí trở nên thịnh vượng với người tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

Kể từ đầu tháng 4 hoặc đặc biệt là ngay sau ngày ''cá tháng tư'' , thiên khí trở nên thịnh vượng với người tuổi Tý. Khi đại vận đến vận khí lập tức tăng lên, bản mệnh dễ thăng chức trở thành người dư dả, tiền bạc đầy túi.

Chưa hết, các cơ hội làm ăn quan trọng xuất hiện. Quý nhân sẽ đưa đường chỉ lối giúp tuổi Tý có thể nhận được các hạng mục làm ăn quan trọng, hãy nắm bắt thật tốt! 

Tuổi Dần

TOP 4 con giáp HỒNG PHÚC QUÝ NHÂN, đời sống lên hương, tài chính vững vàng, sự nghiệp vượng phát từ sau ngày 1/4 - Ảnh 2
Từ sau ngày Cá tháng 4, tuổi Dần hãy hoan hỷ đón chào một cuộc sống mới. Bản mệnh sẽ tình cờ gặp những công việc yêu thích, kiếm được vô số tiền - Ảnh minh họa: Internet

Từ sau ngày Cá tháng 4, tuổi Dần hãy hoan hỷ đón chào một cuộc sống mới. Bản mệnh sẽ tình cờ gặp những công việc yêu thích, kiếm được vô số tiền, nhất định làm ăn phát tài, gia đình vượng phát, những dự án còn đang dang dở sẽ được quý nhân giúp đỡ, qua đó giúp cho người tuổi Dần có được sự thăng tiến vững chắc trong con đường sự nghiệp.

Tuổi Dần còn có vận đào hoa rất tốt, hai người sẽ có một niềm hạnh phúc đặc biệt khi bên nhau. Vận may chắc chắn sẽ mang lại cuộc sống suôn sẻ và dư dả cho bản mệnh. 

Tuổi Sửu

TOP 4 con giáp HỒNG PHÚC QUÝ NHÂN, đời sống lên hương, tài chính vững vàng, sự nghiệp vượng phát từ sau ngày 1/4 - Ảnh 3
Từ sau ngày 1/4, tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn còn xui xẻo sẽ qua đi - Ảnh minh họa: Internet

Từ sau ngày 1/4, tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn còn xui xẻo sẽ qua đi. Những cơ hội mới mở ra, tiền tài sẽ đến khiến bản mệnh trở nên thành công trong cuộc sống, sự nghiệp ngập tràn niềm vui. Ngoài ra, tình duyên của tuổi Sửu cũng là điểm cộng trong tháng 4 này khi họ sẽ gặp được nửa kia xứng đôi với mình.  

Những người tuổi Sửu dễ dàng có được cơ hội thăng tiến, lương thưởng cũng tăng đều đặn. Tuy nhiên trước khi gặt hái được thành quả, tuổi Sửu nên hiểu rằng những trắc trở hiện tại chỉ đến tạm thời, hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh, khổ tận sẽ có ngày cam lai.

Tuổi Thân

TOP 4 con giáp HỒNG PHÚC QUÝ NHÂN, đời sống lên hương, tài chính vững vàng, sự nghiệp vượng phát từ sau ngày 1/4 - Ảnh 4
Tử vi ngày 1/4 dương lịch, tuổi Thân vận trình thăng hoa, công danh phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 1/4 dương lịch, tuổi Thân vận trình thăng hoa, công danh phát đạt. Con giáp nhanh chóng phát huy khả năng sáng tạo, đưa ra được nhiều ý tưởng mới lạ khiến cấp trên ấn tượng.

Có thể nói đây là thời điểm vàng để con giáp này thăng quan tiến chức. Nhờ vận quý nhân giúp đỡ nên đường tài lộc của người tuổi Thân vô cùng rực rỡ. Thu nhập từ nhiều nguồn mang tới cho con giáp may mắn này một cuộc sống sung túc, dư dả. 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước qua tháng mới đón tài lộc mới, các con giáp NGỒI KHÔNG CŨNG TIỀN VỀ TÚI, tài lộc thịnh vượng, vươn mình trở nên GIÀU CÓ

Bước qua tháng mới đón tài lộc mới, các con giáp NGỒI KHÔNG CŨNG TIỀN VỀ TÚI, tài lộc thịnh vượng, vươn mình trở nên GIÀU CÓ

Sang tháng 4/2022, 3 con giáp là người cần tập trung vào sự nghiệp để gặt hái nhiều thành công và tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   Xem tử vi tháng tư tử vi may mắn 12 con giáp tử vi 12 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 57 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 52 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn