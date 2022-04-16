Top 4 CON GIÁP có vẻ ngoài BĂNG GIÁ, vận trình TÌNH DUYÊN BỊ ẢNH HƯỞNG, SỬU nói năng cụt ngủn, NGỌ thích chìm trong thế giới riêng

Thật vậy, có những lúc họ tỏ ra rất khó gần, cho dù chúng ta là người chủ động tới làm quen, có khi họ cũng chỉ đáp lại vài câu ngắn gọn lấy lệ.

Nếu hỏi trong số 12 con giáp , ai là những người lạnh lùng nhất thì có lẽ, đa số mọi người đều nhất trí rằng người tuổi Sửu đứng đầu bảng.

Thực ra không phải con giáp này cố tình tỏ ra lạnh lùng, mà là tính cách nguyên bản của họ là như vậy. Họ không thích đến những nơi tụ tập đông người, lại càng không thích trò chuyện với những người xa lạ.

Người tuổi này luôn cảm thấy mình và người lạ chẳng có điểm gì chung, mình cũng chẳng muốn tìm hiểu gì nhiều về đối phương, vì thế nên chẳng có gì để nói cả. Chẳng bao giờ chủ động với ai, con giáp này bị coi là lạnh lùng cũng chẳng có gì là lạ.

Tuổi Thìn

Theo tử vi, người tuổi Thìn sinh ra đã có tính lạnh lùng, họ chẳng bao giờ chịu chủ động làm quen với những người xa lạ. Họ cảm thấy mình và những người xa lạ vốn cũng chỉ đi lướt qua nhau, nói vài ba câu chuyện cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Vì thế, con giáp lạnh lùng này quyết định tự tạo cho mình một vỏ bọc ngay từ đầu để tránh việc mọi người chủ động làm quen với mình.

Thế nhưng thực ra, nếu bạn thân thiết được với người tuổi này rồi, bạn sẽ nhận ra họ không hề lạnh lùng với những người họ coi trọng chút nào. Thậm chí họ còn vô cùng tốt bụng và chu đáo ấy chứ.

Tuổi Ngọ

Thực ra người tuổi Ngọ vốn không phải là con giáp lạnh lùng như nhiều người lầm tưởng, chỉ là họ lười không muốn quan tâm đến những người không quen biết mà thôi.

Con giáp này cảm thấy dành thời gian trò chuyện với những người chẳng hề quen biết rất tốn thời gian, chi bằng mình dành khoảng thời gian ấy để chìm đắm trong thế giới của bản thân còn thú vị hơn.

Đó là lý do khiến con giáp này chẳng bao giờ chịu cởi mở, nói chuyện nhiều với người khác. Họ quyết định sẽ sống một cách độc lập, cho dù có vấn đề gì xảy đến họ cũng sẽ tự mình tìm cách giải quyết, chứ không cần đến sự giúp đỡ của người ngoài.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất chẳng bao giờ thích đến những nơi tụ tập đông người, mà cho dù có bắt buộc phải tham gia những hoạt động tụ hội, họ cũng thường tỏ ra là người rất lạnh nhạt, chẳng chịu hòa chung với bầu không khí bao giờ.

Vì thế, đa số mọi người đều cho rằng người tuổi này rất kiêu ngạo, rất khó gần. Con giáp này cảm thấy nếu mình có ấn tượng tốt với ai thì lúc ấy tự chủ động tới làm quen cũng được, cần gì phải mất công giao tiếp với những người mình chẳng có cảm xúc gì?

Nhưng thực ra không phải ai cũng thể hiện rõ ràng cá tính của mình ngay từ lần gặp đầu tiên, nếu bạn không cho người ta cơ hội tiến đến gần hơn với mình, thì làm sao bạn biết được mình và người ta có hợp?

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm