TOP 3 tuổi hưởng phúc lành nhiều nhất trong ngày Chủ nhật và thứ 2 (16, 17/10), tài lộc rực rỡ, tình - tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 06:50

Tử vi chỉ rõ, trong ngày Chủ nhật và thứ 2 (16 - 17/10) sẽ có 3 con giáp may mắn hút sạch lộc trời, phát tài chóng mặt.

Tuổi Thìn

Phần lớn những con giáp tuổi Thìn đều công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận. Họ là những người biết cách cân bằng cuộc sống và ít khi thất bại. Nhất là trong ngày Chủ nhật và thứ 2, người tuổi Thìn sẽ gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa.

Trong thời gian này, quý nhân sẽ bất ngờ xuất hiện, giúp cuộc sống tuổi Thìn thăng hoa viên mãn thành công hơn người. Đặc biệt, công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn cũng phất lên như diều gặp gió.

TOP 3 tuổi hưởng phúc lành nhiều nhất trong ngày Chủ nhật và thứ 2 (16, 17/10), tài lộc rực rỡ, tình - tiền viên mãn - Ảnh 1
Nhất là trong ngày Chủ nhật và thứ 2, người tuổi Thìn sẽ gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Từ khi sinh ra, tuổi Dậu đã đủ đầy về vật chất lẫn tinh thần nhưng họ vẫn không ngừng nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm được nhiều cơ hội thăng tiến. Tử vi học có nói, sang ngày Chủ nhật và thứ 2 (16/10 - 17/10), những người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, mọi việc thịnh vượng.

Tuổi Dậu sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, càng chăm chỉ càng thăng tiến. Từ giai đoạn này trở đi, những người tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội tốt để đổi đời, đặc biệt sẽ ngày càng giàu có và thăng hoa hơn.

TOP 3 tuổi hưởng phúc lành nhiều nhất trong ngày Chủ nhật và thứ 2 (16, 17/10), tài lộc rực rỡ, tình - tiền viên mãn - Ảnh 2
Tử vi học có nói, sang ngày Chủ nhật và thứ 2 (16/10 - 17/10), những người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, mọi việc thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi học có nói, sang ngày Chủ nhật và thứ 2, những người tuổi Tý được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực lại còn thăng hoa bất ngờ. Đặc biệt, con giáp tuổi Tý còn gặp được nhiều cơ hội tốt hơn để đổi đời.

Từ thời gian này, người tuổi Tý nếu không thành Rồng thì cũng thành Phượng, sự nghiệp vững chắc ổn định. Từ đó, kéo theo tài vận của tuổi Tý ngày càng dồi dào. Nhưng công việc nhiều kéo theo sức khỏe hao hụt, bạn nên chú ý bồi bổ cho cơ thể nhiều hơn.

TOP 3 tuổi hưởng phúc lành nhiều nhất trong ngày Chủ nhật và thứ 2 (16, 17/10), tài lộc rực rỡ, tình - tiền viên mãn - Ảnh 3
Tử vi học có nói, sang ngày Chủ nhật và thứ 2, những người tuổi Tý được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực lại còn thăng hoa bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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