TOP 3 tuổi gặp đen đủi bủa vây trong buổi chiều ngày 7/10, công việc lao đao, tiền tài thâm hụt, đại hạn khó lường

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 05:50

3 con giáp này trong chiều ngày 7/10 nên thận trọng trong mọi sự bởi có điềm báo mất tiền, công việc bị ngáng trở

Tuổi Hợi

Cái tính nóng nảy, thiếu kiềm chế có thể đẩy người tuổi Hợi vướng phải nhiều rắc rối. Vì bảo vệ ý kiến cá nhân, bạn có thể vô tình hoặc cố ý đắc tội với lãnh đạo hoặc gây ảnh hưởng đến hòa khí với đồng nghiệp. Ngoài ra còn có người có thể dùng quyền lợi và ưu thế của mình để chèn áp con giáp này. Hãy giữ vững tinh thần trong mọi hoàn cảnh, bản mệnh cũng chẳng cần phân thắng thua với những người này làm gì.

Về phương diện tài lộc của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay cũng cũng chẳng khả quan hơn là mấy, tiền bạc tiêu tốn bao nhiêu mà không giải quyết được vấn đề một cách triệt để. Gặp Kiếp Tài nên Hợi cần cẩn thận túi tiền của mình, bạn có thể gặp phải trộm cướp, mất mát tài sản. Lời khuyên dành cho con giáp này là nên giữ bình tĩnh, đừng hành động liều lĩnh, bốc đồng mà gây ra hậu quả khó lòng cứu vãn được.

TOP 3 tuổi gặp đen đủi bủa vây trong buổi chiều ngày 7/10, công việc lao đao, tiền tài thâm hụt, đại hạn khó lường - Ảnh 1
Cái tính nóng nảy, thiếu kiềm chế có thể đẩy người tuổi Hợi vướng phải nhiều rắc rối. Vì bảo vệ ý kiến cá nhân, bạn có thể vô tình hoặc cố ý đắc tội với lãnh đạo hoặc gây ảnh hưởng đến hòa khí với đồng nghiệp. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Tử vi trong buổi chiều ngày 7/10/2022 của người tuổi Dậu gặp Mão Dậu tương xung, làm gì cũng không thuận lợi. Vận rủi đeo bám, liên tiếp có chuyện không hay tìm đến nên bạn thấy vừa khó chịu vừa tủi thân. Làm việc cố gắng nhưng thành quả chẳng đáng là bao, bản mệnh rất muốn nản chí thoái lui. Người tuổi Dậu trong công việc cần tập trung cao độ, có ý chí và sự nỗ lực nhiều hơn bởi bạn bị ngáng trở. Ngoài ra, không nên buôn chuyện linh tinh kẻo gây hoạ thị phi, cái miệng làm hại cái thân. 

Chiều hôm nay đường tài lộc của người tuổi Dậu sa sút do bị tiểu nhân phá hoại. Nguồn thu nhập đang tăng thì bỗng tụt dốc bất ngờ do những kẻ xấu bụng bày mưu nhằm cướp đoạt đi mất, muốn nẫng tay trên những thứ con giáp này đang hướng tới. Đặc biệt người làm việc trong lĩnh vực tài chính cần kiểm tra kĩ sổ sách và từng hoạt động kẻo thất thoát mà không hay, tới lúc phát hiện ra thì con số quá lớn, không thể khống chế được. 

TOP 3 tuổi gặp đen đủi bủa vây trong buổi chiều ngày 7/10, công việc lao đao, tiền tài thâm hụt, đại hạn khó lường - Ảnh 2
Tử vi trong buổi chiều ngày 7/10/2022 của người tuổi Dậu gặp Mão Dậu tương xung, làm gì cũng không thuận lợi. Vận rủi đeo bám, liên tiếp có chuyện không hay tìm đến nên bạn thấy vừa khó chịu vừa tủi thân. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Chiều ngày 7/10 người tuổi Thân có cảm giác bị kìm hãm, không thể thoải mái phát huy năng lực trong hôm nay. Vì tính khí nóng nảy, bốc đồng nên con giáp này vô tình vướng vào họa thị phi, mâu thuẫn với người khác khiến công việc gặp trở ngại. Bản mệnh không kiềm chế được cái tôi thì nhất định sẽ bất hòa với đồng nghiệp, ảnh hưởng tới tiến độ và danh tiếng của mình. Thậm chí còn có thể vô tình chiêu họa tiểu nhân, khiến đường tiến thân càng thêm trục trặc.

Tình hình tài chính của bạn khá đáng ngại khi Đại Hao kéo tới, gây thất thoát một khoản không nhỏ. Không phải bản mệnh không kiếm được tiền nhưng kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, thậm chí còn chi nhiều hơn thu nên xảy ra tình trạng thiếu hút. Những chuyện khá bất ngờ ập đến lại toàn chuyện lớn nên tiền bạc rất eo hẹp. Lời cảnh báo người tuổi Thân cần phải có những kế hoạch tài chính cụ thể và phù hợp hơn.  

TOP 3 tuổi gặp đen đủi bủa vây trong buổi chiều ngày 7/10, công việc lao đao, tiền tài thâm hụt, đại hạn khó lường - Ảnh 3
Chiều ngày 7/10 người tuổi Thân có cảm giác bị kìm hãm, không thể thoải mái phát huy năng lực trong hôm nay. Vì tính khí nóng nảy, bốc đồng nên con giáp này vô tình vướng vào họa thị phi, mâu thuẫn với người khác khiến công việc gặp trở ngại. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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